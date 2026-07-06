Choque en cadena en avenida Paraguay: una mujer fue asistida por el SAMEC

El siniestro ocurrió durante las primeras horas de este lunes, en medio de una densa neblina que redujo la visibilidad en la zona sur de la ciudad. El tránsito se encuentra congestionado en sentido norte-sur.
Salta06/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

SINIESTRO AV PARAGUAY
Captura transmisión Multivisión

Un choque en cadena se registró durante las primeras horas de este lunes en avenida Paraguay y Ragone, en la zona de Cofruthos, e involucró a tres vehículos.

De acuerdo a la información preliminar, una camioneta impactó desde atrás a un automóvil, que a su vez terminó colisionando contra otro vehículo. Como consecuencia del siniestro, una mujer fue asistida por personal del SAMEC dentro de una ambulancia que llegó al lugar.

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El accidente ocurrió sobre avenida Paraguay, en sentido norte-sur, camino a la rotonda de Limache, donde el tránsito permanece congestionado por el operativo de emergencia.

En la zona trabaja personal policial para ordenar la circulación y avanzar con las actuaciones correspondientes. Además, se informó la caída de una palmera en inmediaciones del sector.

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