Milei y Villarruel volverán a verse en Tucumán, pero la tensión entre ambos sigue intacta

Después de varias semanas sin compartir actividades públicas, el presidente Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel volverán a coincidir este miércoles por la noche en Tucumán, durante los actos oficiales por el 9 de Julio. Sin embargo, en la Casa Rosada dan por hecho que la distancia política y personal entre ambos seguirá siendo evidente y no esperan gestos de acercamiento.

El Presidente participará de la tradicional vigilia en la Casa Histórica de Tucumán, donde brindará un discurso pasada la medianoche, acompañado por buena parte de su gabinete y, hasta el momento, una decena de gobernadores aliados. Villarruel, por su parte, asistirá invitada por el gobernador Osvaldo Jaldo y llegará con una reducida comitiva de colaboradores. Desde su entorno remarcaron que "el Gobierno nacional no invita a la vicepresidenta a los actos oficiales".

La relación entre Milei y Villarruel atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión. La última vez que coincidieron fue durante el acto por el Día de la Bandera, en Rosario, donde ni siquiera se saludaron. En el último año se sucedieron los desplantes públicos y las críticas cruzadas, incluyendo el episodio en el que Milei calificó a su compañera de fórmula como una "bruta traidora" durante un acto partidario.

Mientras tanto, el Gobierno continuará con su agenda política en una semana marcada por el feriado patrio y por el Mundial de fútbol. Este martes, el vocero presidencial Adrián Ravier ofrecerá una conferencia de prensa y la mesa política encabezada por Karina Milei incorporará al nuevo secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández, quien reemplaza a Manuel Adorni en ese espacio de coordinación.