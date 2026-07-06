Salta: buscan prohibir que policías difundan fotos y videos de detenidos

La Cámara de Diputados de Salta llevará adelante este martes 7 de julio su 15ª sesión ordinaria, con un orden del día que reúne proyectos de ley, resolución y declaración vinculados a seguridad, transparencia institucional, turismo, educación y obras públicas.

Entre las iniciativas más relevantes figura un proyecto de ley impulsado por el bloque Todos por Salta que propone prohibir a integrantes de las fuerzas de seguridad difundir imágenes o videos de personas detenidas durante procedimientos realizados en la vía pública, salvo que exista autorización judicial.

Otro de los proyectos destacados busca promover, regular y desarrollar el turismo minero y el geoturismo en la provincia, una iniciativa presentada por la diputada Griselda Galleguillos.

En materia institucional, los diputados de La Libertad Avanza impulsan una modificación del artículo 83 del Reglamento de la Cámara, con el objetivo de introducir cambios en la publicidad de las reuniones de comisión.

La agenda parlamentaria también incluye proyectos para solicitar la construcción de un tinglado en la Escuela N° 4.851 "Dr. Néstor Juan Taranto" de San Ramón de la Nueva Orán, la ejecución de obras de defensa y encauzamiento del río Colanzulí, en Iruya, y la compra de motocicletas para dependencias policiales del departamento Molinos.

Además, se debatirá una declaración de preocupación por la demora en la transferencia de recursos nacionales destinados a las bibliotecas populares, administrados a través de la Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares (CONABIP).