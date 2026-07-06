Para la oposición, el Gobierno actuó de forma inconstitucional al permitir el ingreso de tropas de los Estados Unidos para los ejercicios “Daga Atlántica” y “PASSEX”.
Plantean que los municipios deberían tener sus propios órganos de control
Política06/07/2026Ivana Chañi
La discusión apunta al alcance del control provincial sobre las cuentas municipales. El planteo advierte una tensión entre la autonomía de los municipios y las facultades de fiscalización de la Auditoría General de Salta.
El exauditor general Sergio Moreno volvió a plantear la necesidad de revisar el sistema de control sobre los municipios salteños y sostuvo que deberían contar con órganos propios de fiscalización.
Consultado en N&N, por Aries, recordó que la Constitución reconoce la autonomía municipal, pero al mismo tiempo mantiene bajo la órbita de la Auditoría General de la Provincia el control sobre las cuentas de todos los municipios.
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Moreno afirmó que esa situación genera una contradicción normativa que ya había sido advertida durante la Convención Constituyente de 2021.
Según explicó, esa incompatibilidad nunca fue resuelta ni por el Poder Judicial ni por la Legislatura.
"Los municipios podrían tener su propio órgano de control", sostuvo.
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