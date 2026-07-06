Plantean que los municipios deberían tener sus propios órganos de control

El exauditor general Sergio Moreno volvió a plantear la necesidad de revisar el sistema de control sobre los municipios salteños y sostuvo que deberían contar con órganos propios de fiscalización.

Consultado en N&N, por Aries, recordó que la Constitución reconoce la autonomía municipal, pero al mismo tiempo mantiene bajo la órbita de la Auditoría General de la Provincia el control sobre las cuentas de todos los municipios.

Moreno afirmó que esa situación genera una contradicción normativa que ya había sido advertida durante la Convención Constituyente de 2021.

Según explicó, esa incompatibilidad nunca fue resuelta ni por el Poder Judicial ni por la Legislatura.

"Los municipios podrían tener su propio órgano de control", sostuvo.