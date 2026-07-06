Salta acuerda con Nación avanzar en el Régimen Penal Juvenil y la lucha contra el microtráfico

El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en acciones destinadas a fortalecer el sistema judicial en Salta.

Durante el encuentro, la Provincia y Nación firmaron convenios orientados a la implementación del Régimen Penal Juvenil, el fortalecimiento de la mediación comunitaria y la lucha contra el microtráfico de estupefacientes.

Según informó el mandatario provincial, los acuerdos buscan dotar a la Justicia de nuevas herramientas para responder de manera más eficiente y cercana a las demandas de los salteños.

Hoy recibí al @MinJusticia_Ar, @juanbmahiques, con quien mantuvimos una reunión de trabajo para seguir impulsando acciones concretas que fortalezcan el sistema de justicia en Salta.



Firmamos importantes convenios para avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil,… pic.twitter.com/gOxfqQ9Grb — Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 6, 2026

Sáenz destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno nacional y sostuvo que el federalismo se construye con gestión coordinada entre Nación y las provincias.

La reunión se desarrolló en el marco de una agenda institucional enfocada en seguridad, justicia y prevención del delito.