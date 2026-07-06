Salta acuerda con Nación avanzar en el Régimen Penal Juvenil y la lucha contra el microtráfico
El gobernador Gustavo Sáenz mantuvo una reunión de trabajo con el ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, para avanzar en acciones destinadas a fortalecer el sistema judicial en Salta.
Durante el encuentro, la Provincia y Nación firmaron convenios orientados a la implementación del Régimen Penal Juvenil, el fortalecimiento de la mediación comunitaria y la lucha contra el microtráfico de estupefacientes.
Según informó el mandatario provincial, los acuerdos buscan dotar a la Justicia de nuevas herramientas para responder de manera más eficiente y cercana a las demandas de los salteños.
Hoy recibí al @MinJusticia_Ar, @juanbmahiques, con quien mantuvimos una reunión de trabajo para seguir impulsando acciones concretas que fortalezcan el sistema de justicia en Salta.— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) July 6, 2026
Firmamos importantes convenios para avanzar en la implementación del Régimen Penal Juvenil,… pic.twitter.com/gOxfqQ9Grb
Sáenz destacó la importancia del trabajo conjunto con el Gobierno nacional y sostuvo que el federalismo se construye con gestión coordinada entre Nación y las provincias.
La reunión se desarrolló en el marco de una agenda institucional enfocada en seguridad, justicia y prevención del delito.