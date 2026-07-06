Ponen en venta el departamento de la histórica "vecina de arriba" de Cristina Kirchner en Recoleta

El departamento de Ximena de Tezanos Pinto, conocida públicamente como "la vecina de arriba" de Cristina Fernández de Kirchner, salió a la venta en el barrio porteño de Recoleta. Se trata de un dúplex ubicado en la esquina de Juncal y Uruguay, justo sobre la vivienda que perteneció a la exmandataria, un lugar que cobró notoriedad por los hechos políticos ocurridos en los últimos años. La propiedad está publicada por US$930.000.

El inmueble cuenta con 280,57 metros cuadrados cubiertos y una terraza privada de 120 metros cuadrados con pileta y parrilla. Dispone de cuatro dormitorios en suite, vestidor en la habitación principal, cocina principal, kitchenette para parte de las habitaciones, dependencias de servicio y un segundo nivel con un departamento independiente de unos 30 metros cuadrados, además de accesos separados en ambos pisos.

El edificio fue diseñado por el reconocido estudio de arquitectura Sánchez, Lagos y de la Torre, responsable de obras emblemáticas como el Edificio Kavanagh. Ximena de Tezanos Pinto compró el dúplex hace más de tres décadas y, tras una remodelación integral, lo convirtió en su residencia familiar. Con el tiempo también ganó visibilidad pública por colocar banderas y carteles en su balcón con mensajes críticos hacia el kirchnerismo.

La propiedad quedó asociada a la historia reciente de la política argentina por estar ubicada sobre el departamento desde donde Cristina Kirchner saludaba a sus seguidores durante las movilizaciones en su apoyo. Además, el edificio fue escenario de gran repercusión tras el intento de atentado sufrido por la entonces vicepresidenta el 1 de septiembre de 2022, convirtiendo a esa esquina de Recoleta en uno de los puntos más emblemáticos de la vida política del país.



Con información de Infobae