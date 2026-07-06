El Senado analiza las postulaciones de Nanni y Ferraris para la Auditoría General

La Cámara de Senadores oficializó el ingreso de las postulaciones de Miguel Nanni Valero y Gustavo Adolfo Ferraris para integrar la Auditoría General de la Provincia (AGP), paso previo al tratamiento legislativo.

La medida fue publicada este lunes en el Boletín Oficial, mediante la Resolución N.º 09 de la Cámara de Senadores. El presidente del cuerpo, Antonio Marocco, dispuso remitir las postulaciones a la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones, además de ponerlas a consideración de los bloques políticos y de los medios de comunicación.

La resolución también fija que la comisión funcionará en la Secretaría Legislativa del Senado, donde podrán realizarse las actuaciones previstas en el reglamento para avanzar con los acuerdos correspondientes.