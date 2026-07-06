Incendio en Grand Bourg: trabajan bomberos, policías y una ambulancia en el lugar

Un importante operativo de emergencia se desplegó este lunes por la mañana en barrio Grand Bourg, donde una vivienda de madera se incendió por causas que, por el momento, se desconocen.

Hasta el lugar llegaron al menos dos móviles de la Policía, una ambulancia, un camión de Bomberos, un móvil de los bomberos y una camioneta de Emergencias Municipales, cuyos equipos continúan trabajando para controlar el fuego.

Las imágenes registradas en el lugar muestran una densa columna de humo que se extendió por la zona y redujo considerablemente la visibilidad.

Según pudo saber Aries, el hecho fue reportado mediante un llamado al Sistema de Emergencias 105, que activó el operativo de respuesta.

Por el momento, no se informó oficialmente si hay personas heridas ni las causas que originaron el incendio.