Lanzan "Campus Tech", talleres tecnológicos para las vacaciones de invierno

Con el objetivo de transformar el receso escolar en una oportunidad de aprendizaje y recreación tecnológica, el Ministerio de Economía y Servicios Públicos —a través de la Subsecretaría de Economía del Conocimiento— junto a la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios (UPATecO), presentarán oficialmente este lunes 6 de julio el programa Campus Tech. La iniciativa consiste en un ciclo de iniciación científica y tecnológica diseñado especialmente para contener y potenciar las habilidades de niñas, niños y adolescentes durante las vacaciones de invierno.

La presentación formal se llevará a cabo a las 9:00 de la mañana en la sala de prensa "Javier Lamas" del Centro Cívico Grand Bourg, donde las autoridades convocarán a los medios de comunicación para brindar precisiones operativas. Durante la conferencia de prensa se darán a conocer los detalles del programa formativo, las diversas sedes habilitadas en la provincia, las modalidades de cursado y los requisitos para realizar las inscripciones.

La propuesta busca despertar vocaciones tempranas y dotar a las infancias y juventudes de herramientas clave para los desafíos del ecosistema digital actual. Los talleres presenciales abarcarán temáticas de vanguardia como:

● Programación y Robótica: Primeros pasos en código y automatización.

● Inteligencia Artificial (IA): Criterios de uso e introducción a entornos generativos.

● Producción Audiovisual y Videojuegos: Diseño de contenidos multimedia y entretenimiento digital.

● Manejo de Drones: Pilotaje e introducción a la tecnología de vuelo y captura.