ANSES avaló las gestiones de Salta y los policías retirados cobrarán haberes actualizados

En agosto percibirán los reajustes pendientes de abril y mayo, junto con la actualización del 2% correspondiente a la escala salarial vigente.
Salta06/07/2026

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La Coordinación de Bienestar Policial del Ministerio de Salta gestionó ante la Administración Nacional de la Seguridad Social el pago de las diferencias retroactivas del incremento otorgado al sector activo en los haberes de abril y mayo de 2026. En este sentido la ANSES comunicó hoy que fue aceptado el pedido. El pago será en agosto de 2026.

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En este marco la Unidad de Trámites Previsionales de Regímenes Especiales (UTP) concluyó ante el organismo previsional la presentación de una nueva declaración jurada para el mes de agosto de 2026 conforme a la Resolución Conjunta N°267/26 del Ministerio de Seguridad y N°76/26 del Ministerio de Gobierno y Justicia, ratificada por Decreto Provincial N°144/26 para la actualización de haberes con los incrementos del 2% en los sueldos de abril y mayo de 2026 que percibió el personal policial y penitenciario activo.

De esta forma, los beneficiarios de retiros y pensiones de la Policía y del SPPS percibirán el mes que viene sus haberes con la escala de mayo de 2026, con los retroactivos correspondientes a la misma y a la escala de abril de 2026

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