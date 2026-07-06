“Es como empezar de nuevo”: 16 vecinos de Salta recuperaron la visión gracias a cirugías gratuitas

En el marco del programa social y de salud "Salta Libre de Cataratas", la Municipalidad concretó una nueva jornada de intervenciones quirúrgicas oftalmológicas de alta complejidad totalmente gratuitas.
Salta06/07/2026

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En el marco del programa "Salta Libre de Cataratas", la Municipalidad de Salta llevó adelante una nueva jornada de cirugías gratuitas destinadas a vecinos mayores de 55 años sin obra social, con el objetivo de mejorar su calidad de vida y devolverles la visión.

Las intervenciones se realizaron en el Instituto Saravia Olmos, donde un equipo de especialistas operó a 16 pacientes.

Desde el equipo médico destacaron que, tras la cirugía, los pacientes deben cumplir con los controles postoperatorios, utilizar correctamente la medicación indicada, guardar reposo y evitar esfuerzos para garantizar una adecuada recuperación.

Asimismo, remarcaron que la mejoría en la capacidad visual suele percibirse de manera casi inmediata, permitiendo a muchas personas retomar actividades cotidianas que habían dejado de realizar debido al avance de la enfermedad.

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Una de las vecinas beneficiadas, expresó su emoción luego de la intervención. Contó que esperaba esta operación desde hacía mucho tiempo y que padecía cataratas avanzadas en ambos ojos, situación que limitaba su vida diaria. 

"Es como empezar de nuevo. Ya estoy viendo bien y sé que esto va a mejorar mi calidad de vida", manifestó.

La vecina también agradeció el trabajo articulado entre la Municipalidad y la Fundación, destacando que este tipo de iniciativas permiten que personas sin recursos económicos puedan acceder a una cirugía que les cambia la vida.

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