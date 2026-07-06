La niebla cubre Salta y complica el tránsito en la Circunvalación Oeste

La intensa niebla registrada durante la madrugada de este lunes complica la circulación en distintos sectores de Salta, especialmente en la Circunvalación Oeste, donde la visibilidad se redujo considerablemente.
Salta06/07/2026Ivana ChañiIvana Chañi

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La densa niebla que cubre la ciudad de Salta desde la madrugada de este lunes afecta la circulación vehicular y obliga a conducir con extrema precaución, especialmente sobre la Circunvalación Oeste, donde la visibilidad se encuentra seriamente reducida.

FRIO-27-7Lunes con niebla, temperatura bajo cero y una semana que irá de menos a más en Salta

Las imágenes registradas en el sector próximo al acceso a Las Costas, sobre la Ruta Provincial 28, muestran cómo el banco de niebla limita el campo visual de los automovilistas, pese a la iluminación de la autopista.

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El fenómeno coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que a las primeras horas del día informó una temperatura de -0,2°C, 98% de humedad y una visibilidad de apenas 100 metros en la capital salteña.

Recomendaciones para circular con niebla

Ante estas condiciones, se recomienda:

  • Reducir la velocidad.
  • Mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante.
  • Utilizar luces bajas y antiniebla, si el vehículo las posee.
  • Evitar sobrepasos innecesarios.
  • No utilizar luces altas, ya que disminuyen aún más la visibilidad.
  • Si la niebla es muy intensa, detenerse únicamente en un lugar seguro, fuera de la calzada.

Según el pronóstico oficial, la niebla tenderá a disiparse con el avance de la mañana, aunque las bajas temperaturas continuarán durante el inicio de la semana.

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