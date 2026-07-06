La niebla cubre Salta y complica el tránsito en la Circunvalación Oeste
La densa niebla que cubre la ciudad de Salta desde la madrugada de este lunes afecta la circulación vehicular y obliga a conducir con extrema precaución, especialmente sobre la Circunvalación Oeste, donde la visibilidad se encuentra seriamente reducida.
Las imágenes registradas en el sector próximo al acceso a Las Costas, sobre la Ruta Provincial 28, muestran cómo el banco de niebla limita el campo visual de los automovilistas, pese a la iluminación de la autopista.
El fenómeno coincide con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), que a las primeras horas del día informó una temperatura de -0,2°C, 98% de humedad y una visibilidad de apenas 100 metros en la capital salteña.
Recomendaciones para circular con niebla
Ante estas condiciones, se recomienda:
- Reducir la velocidad.
- Mantener una mayor distancia con el vehículo que circula adelante.
- Utilizar luces bajas y antiniebla, si el vehículo las posee.
- Evitar sobrepasos innecesarios.
- No utilizar luces altas, ya que disminuyen aún más la visibilidad.
- Si la niebla es muy intensa, detenerse únicamente en un lugar seguro, fuera de la calzada.
Según el pronóstico oficial, la niebla tenderá a disiparse con el avance de la mañana, aunque las bajas temperaturas continuarán durante el inicio de la semana.