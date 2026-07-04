Atención conductores: hay desvíos en el Portezuelo por obras

En el marco de las obras de renovación del acceso al cerro San Bernardo por el Portezuelo, la Municipalidad dispuso una serie de desvíos en el tránsito ya que se están realizando tareas de hormigonado en el sentido centro – este.

En este aspecto, quienes suban por el Portezuelo deberán tomar el carril contrario para poder llegar hasta la rotonda De Los Gauchos, compartiendo el corredor con quienes ingresan a la ciudad; por lo que se solicita circular con precaución.

Próximamente se construirá una nueva rotonda para quienes se trasladen por el Portezuelo desde el centro y deseen ingresar a la reserva natural; o para quienes salgan de la misma y quieran dirigirse hacia la rotonda de los Gauchos.

Este nodo vial facilitará tanto el acceso como el egreso a la reserva natural y mejorará el flujo vehicular para quienes salen o ingresan a la ciudad por la avenida Asunción (Portezuelo).

Se solicita a los conductores y peatones circular con precaución debido a la presencia de operarios y maquinarias en la zona de obra.