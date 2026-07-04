Rutas en Salta: piden circular con extrema precaución por niebla, obras y vientos

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables, pero con mucha precaución, según el informe actualizado de este sábado 4 de julio difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil.

El organismo advirtió que las condiciones de circulación pueden modificarse por los alertas meteorológicos vigentes, especialmente en las zonas de montaña, donde se registran neblinas matinales, lloviznas, vientos fuertes y bajas temperaturas.

Los principales puntos de atención

Entre las situaciones más relevantes se destacan:

Ruta Nacional 51: transitable con mucha precaución por vientos fuertes , calzada irregular y trabajos de mantenimiento entre San Antonio de los Cobres y Paso de Sico .

transitable con mucha precaución por , calzada irregular y trabajos de mantenimiento entre . Ruta Nacional 40: precaución por maquinaria vial trabajando , bacheo y reparación de sectores entre Cachi, Payogasta y La Poma .

precaución por , bacheo y reparación de sectores entre . Ruta Nacional 68: circular con cuidado entre La Merced y La Viña por irregularidades en la calzada y en el tramo Garganta del Diablo-Cafayate por posibles deslizamientos.

circular con cuidado entre por irregularidades en la calzada y en el tramo por posibles deslizamientos. Ruta Nacional 34: presenta baches de gran tamaño , banquinas deterioradas, animales sueltos y tránsito intenso de camiones en distintos tramos del norte provincial.

presenta , banquinas deterioradas, animales sueltos y tránsito intenso de camiones en distintos tramos del norte provincial. Ruta Nacional 9/34: entre Rosario de la Frontera y Metán continúan trabajos de Vialidad Nacional y existe probabilidad de neblina durante la mañana.

Precaución en rutas provinciales

Defensa Civil también pidió extremar los cuidados en varias rutas provinciales.

La Ruta Provincial 33, que atraviesa el Parque Nacional Los Cardones, presenta escarcha y acumulación de nieve, por lo que se recomienda circular entre las 9 y las 16 horas.

En tanto, la Ruta Provincial 56 hacia Luracatao y la Ruta Provincial 42 hacia Los Colorados presentan calamina, bancos de arena, pedregullo y pozos, por lo que se aconseja utilizar vehículos altos o 4x4.

El estado de las rutas puede cambiar

Defensa Civil recordó que el reporte corresponde al momento de emisión del parte y puede modificarse rápidamente según evolucionen las condiciones meteorológicas. Por ello, recomendó consultar la información oficial antes de iniciar cualquier viaje.