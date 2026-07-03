Con Messi y sin Tagliafico, Scaloni confirmó la formación de Argentina ante Cabo Verde

La Selección Argentina ya está en el estadio para enfrentar a Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El partido comenzará este viernes a las 19, en Miami, y marcará el inicio de la etapa decisiva para el equipo de Lionel Scaloni.

El entrenador confirmó el once titular con Lionel Messi desde el arranque y con Facundo Medina en el lateral izquierdo, quien finalmente le ganó la pulseada a Nicolás Tagliafico. Además, regresan Cristian “Cuti” Romero y Lisandro Martínez a la defensa.

Argentina formará con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez.

Por su parte, Cabo Verde saldrá a la cancha con Vozinha; Steven Moreira, Sidny Cabral, Kevin Pina, Pico Lopes; Diney Borges, Ryan Mendes; Laros Michael d'Encarnação Duarte, Nuno da Costa, Deroy Duarte y Jovane Cabral.

El encuentro será dirigido por el canadiense Drew Fischer. El ganador de este cruce se enfrentará en la próxima instancia con Egipto que eliminó a Australia por penales.