Lionel Scaloni: Los 100 partidos de selección

La cifra llega en el escenario que mejor representa el ciclo del entrenador nacido en Pujato: una Copa del Mundo y con la Argentina nuevamente como protagonista. Lejos quedó aquel inicio en 2018, cuando asumió el desafío de conducir un equipo en plena reconstrucción. Hoy, seis años después, su nombre ya está grabado entre los más grandes.



Scaloni transformó una generación golpeada en un equipo campeón. Bajo su conducción, la Selección conquistó la Copa América 2021 en el Maracaná, volvió a levantar el trofeo continental en 2024, obtuvo la Finalissima 2022 frente a Italia y alcanzó la gloria máxima con la consagración en el Mundial de Qatar 2022, devolviendo al país a la cima del fútbol después de 36 años.



Pero los títulos son solo una parte de una obra que modificó el rumbo de la Selección. El entrenador también fue el responsable de construir la mayor racha invicta de la historia argentina, con 36 partidos sin derrotas, una marca que reflejó la solidez, la identidad y la competitividad que caracterizaron a su equipo durante todo el proceso.



Ahora, en su partido número 100, Scaloni vuelve a encontrarse frente a un desafío de eliminación directa, el terreno donde su ciclo edificó las páginas más memorables. Del otro lado estará Cabo Verde, una de las revelaciones del Mundial 2026, en un encuentro que marcará el comienzo de una nueva etapa en el camino hacia la defensa del título.



El entrenador llega a este hito con otra oportunidad de seguir ampliando su legado. Cada victoria, cada clasificación y cada nuevo récord fortalecen un proceso que ya es considerado uno de los más exitosos de la historia del seleccionado nacional.



Porque los números impresionan, pero cuentan solo una parte de la historia. En cien partidos, Lionel Scaloni consiguió algo mucho más difícil que ganar títulos: construyó un equipo con identidad, recuperó la conexión entre la Selección y su gente y devolvió a la Argentina el orgullo de sentirse protagonista en cada competencia que disputa.



El próximo viernes, en Miami, el marcador indicará el partido número 100. Para Scaloni, será simplemente una nueva oportunidad de seguir haciendo historia.

Los 99 partidos de Lionel Scaloni al frente de la Selección Argentina

1 8/9/2018 Los Ángeles Amistoso 3-0 vs. Guatemala

2 11/9/2018 Nueva Jersey Amistoso 0-0 vs. Colombia

3 11/10/2018 Riad Amistoso 4-0 vs. Irak

4 16/10/2018 Yeda Amistoso 0-1 vs. Brasil

5 16/11/2018 Córdoba Amistoso 2-0 vs. México

6 20/11/2018 Mendoza Amistoso 2-0 vs. México

7 22/3/2019 Cabudare Amistoso 1-3 vs. Venezuela

8 26/3/2019 Tánger Amistoso 1-0 vs. Marruecos

9 7/6/2019 San Juan Amistoso 5-1 vs. Nicaragua

10 15/6/2019 Salvador Copa América 0-2 vs. Colombia

11 19/6/2019 Belo Horizonte Copa América 1-1 vs. Paraguay

12 23/6/2019 Porto Alegre Copa América 2-0 vs. Qatar

13 28/6/2019 Río de Janeiro Copa América 2-0 vs. Venezuela

14 2/7/2019 Belo Horizonte Copa América 0-2 vs. Brasil

15 6/7/2019 San Pablo Copa América 2-1 vs. Chile

16 5/9/2019 Los Ángeles Amistoso 0-0 vs. Chile

17 10/9/2019 San Antonio Amistoso 4-0 vs. México

18 9/10/2019 Dortmund Amistoso 2-2 vs. Alemania

19 13/10/2019 Elche Amistoso 6-1 vs. Ecuador

20 15/11/2019 Riad Amistoso 1-0 vs. Brasil

21 18/11/2019 Tel Aviv Amistoso 2-2 vs. Uruguay

22 8/10/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador

23 13/10/2020 La Paz Eliminatorias 2-1 vs. Bolivia

24 12/11/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-1 vs. Paraguay

25 17/11/2020 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú

26 3/6/2021 Santiago del Estero Eliminatorias 1-1 vs. Chile

27 8/6/2021 Barranquilla Eliminatorias 2-2 vs. Colombia

28 14/6/2021 Río de Janeiro Copa América 1-1 vs. Chile

29 18/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Uruguay

30 21/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Paraguay

31 28/6/2021 Cuiabá Copa América 4-1 vs. Bolivia

32 3/7/2021 Goiania Copa América 3-0 vs. Ecuador

33 6/7/2021 Brasilia Copa América 1-1 (3-2) vs. Colombia

34 10/7/2021 Río de Janeiro Copa América 1-0 vs. Brasil

35 2/9/2021 Caracas Eliminatorias 3-1 vs. Venezuela

36 9/9/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia

37 7/10/2021 Asunción Eliminatorias 0-0 vs. Paraguay

38 10/10/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay

39 14/10/2021 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú

40 12/11/2021 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay

41 16/11/2021 San Juan Eliminatorias 0-0 vs. Brasil

42 27/1/2022 Calama Eliminatorias 2-1 vs. Chile

43 1/2/2022 Córdoba Eliminatorias 1-0 vs. Colombia

44 25/3/2022 La Bombonera Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela

45 29/3/2022 Guayaquil Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador

46 1/6/2022 Wembley Finalissima 3-0 vs. Italia

47 5/6/2022 Pamplona Amistoso 5-0 vs. Estonia

48 23/9/2022 Miami Amistoso 3-0 vs. Honduras

49 27/9/2022 Nueva Jersey Amistoso 3-0 vs. Jamaica

50 16/11/2022 Abu Dhabi Amistoso 5-0 vs. Emiratos Árabes

51 22/11/2022 Doha Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita

52 26/11/2022 Doha Mundial 2-1 vs. México

53 30/11/2022 Doha Mundial 2-0 vs. Polonia

54 3/12/2022 Rayán Mundial 2-1 vs. Australia

55 9/12/2022 Doha Mundial 2-2 (4-3) vs. Países Bajos

56 13/12/2022 Doha Mundial 3-0 vs. Croacia

57 18/12/2022 Doha Mundial 3-3 (4-3) vs. Francia

58 23/3/2023 Monumental Amistoso 2-0 vs. Panamá

59 28/3/2023 Santiago del Estero Amistoso 7-0 vs. Curazao

60 15/6/2023 Beijing Amistoso 2-0 vs. Australia

61 19/6/2023 Yakarta Amistoso 2-0 vs. Indonesia

62 7/9/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador

63 12/9/2023 La Paz Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia

64 12/10/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Paraguay

65 17/10/2023 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú

66 16/11/2023 La Bombonera Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay

67 21/11/2023 Río de Janeiro Eliminatorias 1-0 vs. Brasil

68 22/3/2023 Filadelfia Amistoso 3-0 vs. El Salvador

69 27/3/2023 Los Ángeles Amistoso 3-1 vs. Costa Rica

70 9/6/2024 Chicago Amistoso 1-0 vs. Ecuador

71 14/6/2024 Landover Amistoso 4-1 vs. Guatemala

72 20/6/2024 Atlanta Copa América 2-0 vs. Canadá

73 25/6/2024 Nueva Jersey Copa América 1-0 vs. Chile

74 29/6/2024 Miami Copa América 2-0 vs. Perú

75 4/7/2024 Houston Copa América 1-1 (4-2) vs. Ecuador

76 9/7/2024 Nueva Jersey Copa América 2-0 vs. Canadá

77 14/7/2024 Miami Copa América 1-0 vs. Colombia

78 5/9/2024 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Chile

79 10/9/2024 Barranquilla Eliminatorias 1-2 vs. Colombia

80 10/10/2024 Maturín Eliminatorias 1-1 vs. Venezuela

81 15/10/2024 Monumental Eliminatorias 6-0 vs. Bolivia

82 14/11/2024 Asunción Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay

83 19/11/2024 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú

84 21/3/2025 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay

85 25/3/2025 Monumental Eliminatorias 4-1 vs. Brasil

86 5/6/2025 Santiago Eliminatorias 1-0 vs. Chile

87 10/6/2025 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Colombia

88 4/9/2025 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela

89 9/9/2025 Quito Eliminatorias 0-1 vs. Ecuador

90 10/10/2025 Miami Amistoso 1-0 vs. Venezuela

91 14/10/2025 Fort Lauderdale Amistoso 6-0 vs. Puerto Rico

92 14/11/2025 Luanda Amistoso 2-0 vs. Angola

93 27/3/2026 La Bombonera Amistoso 2-1 vs. Mauritania

94 31/3/2026 La Bombonera Amistoso 5-0 vs. Zambia

95 6/6/2026 College Station Amistoso 2-0 vs. Honduras

96 9/6/2026 Auburn Amistoso 3-0 vs. Islandia

97 16/6/2026 Kansas City Mundial 3-0 Argelia

98 22/6/2026 Dallas Mundial 2-0 Austria

99 27/6/2026 Dallas Mundial 3-1 Jordania