Australia-Egipto y Colombia-Ghana, los dos cruces que completan la jornada del viernes



El primer encuentro comenzará a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas y contará con el arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera. Allí, Australia y Egipto se jugarán el pase a los octavos de final, instancia en la que el vencedor podría convertirse en rival de Argentina si la Albiceleste supera a Cabo Verde.



Australia accedió a esta instancia tras finalizar en el segundo lugar del Grupo D. En la fase inicial derrotó 2-0 a Turquía, cayó por el mismo marcador frente a Estados Unidos e igualó sin goles con Paraguay para asegurar su clasificación.



Será la tercera vez que el seleccionado oceánico dispute una serie eliminatoria en una Copa del Mundo. Las anteriores fueron en Alemania 2006 y Qatar 2022, ediciones en las que fue eliminado por Italia y por la propia Argentina, dos equipos que terminaron consagrándose campeones del mundo.



Egipto, en tanto, concluyó segundo en el Grupo G luego de empatar con Bélgica e Irán y vencer a Nueva Zelanda, resultados que le permitieron avanzar con una campaña sólida y mantenerse invicto.



Más tarde, desde las 22.30, el Arrowhead Stadium de Kansas será escenario del choque entre Colombia y Ghana, con el francés Clément Turpin como árbitro principal.



Con dos boletos a los octavos de final en juego, el Mundial 2026 promete otra jornada de emociones y definiciones decisivas en el camino hacia el título.