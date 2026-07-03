Colapinto, 11° en el entrenamiento para el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1

El piloto de Alpine completó 25 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m30s966. Pierre Gasly, su compañero, fue 2s034 más lento y terminó 21°

El más rápido del viernes fue Lewis Hamilton, que firmó una vuelta de 1m29s268 con el Ferrari sacándole una diferencia de 0s213 al líder del campeonato Kimi Antonelli (1m29s473).

El piloto pilarense no tuvo su mejor actuación en Austria el fin de semana pasado luego de una mala largada que le costó seis posiciones en los primeros metros y aunque pudo recuperarse rápidamente pasó la bandera a cuadros en el 15° lugar. Mientras tanto, su compañero Pierre Gasly finalizó 13.

Mientras tanto, George Russell completó un fin de semana perfecto convirtiendo una pole position en victoria para recortar la distancia en el Campeonato de Pilotos con Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes ejecutó una estrategia impecable, neutralizó el intento de undercut de Verstappen durante las detenciones y administró la diferencia para quedarse con un triunfo de punta a punta.

Práctica libre para el Gran Premio de Gran Bretaña de la F1