Colapinto, 11° en el entrenamiento para el Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1

El Gran Premio de Gran Bretaña será la novena fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1. Franco Colapinto terminó 11° en el único entrenamiento para el Gran Premio de Barcelona de la Fórmula 1, antes de la carrera Sprint que se desarrollará desde las 12.30 -hora argentina- de este viernes.
Deportes03/07/2026

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El piloto de Alpine completó 25 vueltas y registró un mejor tiempo de 1m30s966. Pierre Gasly, su compañero, fue 2s034 más lento y terminó 21°

El más rápido del viernes fue Lewis Hamilton, que firmó una vuelta de 1m29s268 con el Ferrari sacándole una diferencia de 0s213 al líder del campeonato Kimi Antonelli (1m29s473).

El piloto pilarense no tuvo su mejor actuación en Austria el fin de semana pasado luego de una mala largada que le costó seis posiciones en los primeros metros y aunque pudo recuperarse rápidamente pasó la bandera a cuadros en el 15° lugar. Mientras tanto, su compañero Pierre Gasly finalizó 13.

Mientras tanto, George Russell completó un fin de semana perfecto convirtiendo una pole position en victoria  para recortar la distancia en el Campeonato de Pilotos con Kimi Antonelli. El piloto de Mercedes ejecutó una estrategia impecable, neutralizó el intento de undercut de Verstappen durante las detenciones y administró la diferencia para quedarse con un triunfo de punta a punta. 

Práctica libre para el Gran Premio de Gran Bretaña de la F1

  1. Lewis Hamilton (Ferrari) - 1m29s260
  2. Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) - +0s213
  3. Charles Leclerc (Ferrari) - +0s386
  4. George Russell (Mercedes) - +0s079
  5. Oscar Piastri (McLaren) - +0s209
  6. Max Verstappen (Red Bull) - +0s093
  7. Lando Norris (McLaren) - +0s048
  8. Isack Hadjar (Racing Bulls) - +0s050
  9. Nico Hülkenberg (Sauber) - +0s405
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) - +0s107
  11. Franco Colapinto (Alpine) - +0s116
  12. Gabriel Bortoleto (Sauber) - +0s069
  13. Alexander Albon (Williams) - +0s304
  14. Oliver Bearman (Haas) - +0s034
  15. Carlos Sainz (Williams) - +0s311
  16. Esteban Ocon (Haas) - +0s000
  17. Alexander Albon (Williams) - +0s013
  18. Valtteri Bottas (Mercedes) - +0s453
  19. Sergio Pérez (Red Bull) - +0s091
  20. Fernando Alonso (Aston Martin) - +0s716
  21. Pierre Gasly (Alpine) - +0s062
  22. Lance Stroll (Aston Martin) - +0s111

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