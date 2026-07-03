Argentina y Cabo Verde, frente a frente por un lugar en octavos de final

El ganador de la serie avanzará a los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del cruce entre Egipto y Australia, que se disputará previamente por esta misma instancia.



La FIFA designó como árbitro principal al canadiense Drew Fischer, quien estará acompañado por sus compatriotas Michael Barwegen y Lyes Arfa como asistentes, mientras que las mexicanas Katia García y Sandra Ramírez integrarán el equipo arbitral.



El partido marcará un hecho inédito, ya que Argentina y Cabo Verde nunca se enfrentaron en toda la historia, ni en partidos oficiales ni en amistosos. Será el primer antecedente entre ambos seleccionados.





La Albiceleste llega a este compromiso tras completar una fase de grupos perfecta. El equipo dirigido por Lionel Scaloni terminó primero en el Grupo J con puntaje ideal luego de vencer 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, confirmando su candidatura al bicampeonato del mundo.Cabo Verde, por su parte, se transformó en una de las grandes revelaciones del torneo.

En su debut absoluto en una Copa del Mundo avanzó a la fase eliminatoria después de finalizar segundo en el Grupo H gracias a tres empates: 0-0 ante España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 con Arabia Saudita, demostrando una notable solidez defensiva y una gran fortaleza colectiva.