River antes de llegar a Salta juega ante Flamengo

La pretemporada de River en Europa contará con un examen de peso este viernes 3 de julio. En Portugal, el Millonario jugará contra Flamengo en lo que será su primer -y por ahora, único- amistoso de preparación de cara al segundo semestre del 2026.

Se tratará de una prueba interesante tanto para Eduardo Coudet como para los futbolistas que tendrán la posibilidad de mostrarse tras casi dos semanas de entrenamiento en Alicante, España. El Chacho tiene a disposición 23 jugadores -15 de campo, cuatro arqueros y cuatro juveniles- para afrontar este encuentro.

La delegación dejará España y viajará a Portugal el mismo día del partido durante la madrugada argentina. Luego volverá a nuestro país para encarar la recta final de la pretemporada con vistas al debut oficial en el semestre.

El calendario de River tiene tres partidos oficiales en julio: el primero de ellos será ante Aldosivi el viernes 17 por los 16avos de final de la Copa Argentina en el Estadio Padre Martearena de Salta. El sábado 25 recibirá a Barracas Central por la primera fecha del Clausura y finalmente visitará a Gimnasia y Esgrima La Plata el miércoles 29 por la segunda jornada.

Así llega River

El Millonario comenzó su pretemporada en Ezeiza el pasado miércoles 17 de junio con el objetivo de competir en todos los frentes a partir de mediados de julio. Hasta el momento cerró a cuatro refuerzos: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González y Lucas Beltrán. El único que jugaría el partido ante Flamengo sería el volante uruguayo.

Durante el primer semestre, River finalizó 2° en el Torneo Apertura, pasó a los octavos de final de la Copa Sudamericana como segundo mejor primero en la tabal general y superó la primera ronda de la Copa Argentina después de derrotar a Ciudad de Bolívar 1-0.

River: Santiago Beltrán; Ulises Giménez, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Lucas Silva, Mauro Arambarri o Juan Cruz Meza, Fausto Vera; Tomás Galván; Facundo Colidio, Sebastián Driussi o Joaquín Freitas.