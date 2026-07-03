Ya son 17 los casos de monóxido de carbono en Salta: cómo prevenir intoxicaciones

Ante la llegada del invierno y el descenso de las temperaturas en la provincia, el Ministerio de Salud Pública recomienda a la comunidad extremar las medidas de prevención para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono, un gas altamente tóxico, incoloro, inodoro e imperceptible que puede provocar graves consecuencias para la salud e incluso la muerte.

La principal medida preventiva es verificar el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción y garantizar una ventilación permanente en todos los ambientes donde se utilicen artefactos a combustión.

Situación epidemiológica

El sistema de vigilancia epidemiológica de la provincia reportó hasta la semana epidemiológica 24 de 2026 —con cierre al 20 de junio— se notificaron 17 casos de intoxicación o exposición a monóxido de carbono, todos correspondientes al departamento Capital. Durante esa semana se registraron dos casos.

En el 2025 se habían notificado 88 casos. Asimismo, hasta la semana 24 de 2026 no se registraron fallecimientos asociados a esta causa.

Según la distribución por edad, se notificaron cuatro casos en niños de 5 a 9 años; tres casos en los grupos de 10 a 14 años y de 25 a 34 años; dos casos en las franjas de 20 a 24 años y de 35 a 44 años; y un caso en menores de un año y en personas de entre 45 y 65 años.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones

· El monóxido de carbono se genera por la combustión incompleta de combustibles como gas, leña, carbón o querosén. Debido a que no tiene olor, color ni sabor, es fundamental adoptar medidas preventivas:

· Mantener una ventilación permanente en los ambientes donde haya artefactos encendidos. Se recomienda dejar siempre una abertura de, al menos, un centímetro que permita el ingreso de aire fresco.

· Solicitar la revisión periódica de estufas, calefones y calderas a un gasista matriculado.

· Verificar que la llama de los artefactos sea siempre de color azul y uniforme. Si presenta tonalidades amarillas o anaranjadas, el equipo requiere una revisión técnica.

Prácticas que deben evitarse

· No utilizar el horno ni las hornallas de la cocina para calefaccionar los ambientes.

· No instalar calefones ni estufas de tiro natural en baños o dormitorios. En esos espacios solo deben utilizarse artefactos de tiro balanceado.

· Evitar el uso de braseros. Si constituyen la única alternativa de calefacción, deben encenderse siempre en el exterior, ingresarse únicamente cuando el carbón esté completamente encendido y sin emitir humo, y retirarse de la vivienda antes de dormir.

Qué hacer ante una posible intoxicación

Los síntomas de intoxicación por monóxido de carbono pueden confundirse con los de una gripe o un cuadro gastrointestinal. Entre los más frecuentes se encuentran dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, debilidad, somnolencia y confusión.

Ante la sospecha de intoxicación se recomienda:

· Abrir de inmediato puertas y ventanas para ventilar el ambiente.

· Retirar a las personas afectadas hacia un lugar con aire fresco.

· Apagar todos los artefactos de combustión.

· Acudir de forma urgente al centro de salud u hospital más cercano o comunicarse con el Sistema de Emergencias 911.