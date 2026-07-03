En el Día del Locutor, advierten por sueldos bajos: “Se gana más en un supermercado chino que en radio”

En el marco del Día del Locutor, el presidente de la Sociedad Argentina de Locutores, Ramón “Coco” Reyes, trazó un duro diagnóstico sobre la situación laboral de quienes trabajan en la radio y advirtió que los bajos salarios empujan a muchos profesionales a abandonar la actividad.

En diálogo con Pelo y Barba, por Aries, Reyes sostuvo que la locución sigue siendo una profesión sostenida, en muchos casos, más por la pasión que por las condiciones económicas.

“Tenemos básicos muy bajos”, señaló, al explicar que las negociaciones salariales no alcanzan para recomponer ingresos que, según dijo, quedaron muy atrasados.

En ese sentido, advirtió que conoce casos de locutores que dejaron los medios por trabajos mejor remunerados.

“Muchos hoy están laborando en supermercados chinos porque ganan más que haciendo radio”, afirmó.

Reyes remarcó que el problema afecta tanto a grandes centros urbanos como al interior, aunque aclaró que en las provincias las dificultades suelen sentirse con más fuerza por la realidad económica de los medios locales.

También defendió la formación profesional de los locutores y cuestionó que todavía haya quienes vean la actividad como un hobby.

“Somos profesionales de la voz”, sostuvo, al destacar que la locución requiere estilo, dicción, preparación y responsabilidad frente al micrófono.

Durante la entrevista, Reyes recordó que en algún momento se propuso eliminar la carrera de locutor, aunque la medida no prosperó por la resistencia del sector.

“Seguimos remando”, expresó, y pidió mayor reconocimiento para una profesión que, pese a las dificultades, sigue siendo central en la identidad de la radio argentina.

El referente también repasó sus inicios en la actividad, su llegada a Salta y el crecimiento de las FM, a las que definió como un fenómeno que abrió oportunidades, pero también modificó profundamente el mapa de los medios.

Al cierre, saludó a los locutores de la provincia y reivindicó “la magia de hacer radio y poder compartir con mucha gente”.