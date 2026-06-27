Desde Estambul, una salteña contó cuánto cuesta vivir en Turquía y lo comparó con Argentina

Una salteña radicada en Turquía desde hace 15 años analizó en Vale Todo, por Aries, cómo cambió el costo de vida en Estambul y comparó la situación económica de ese país con la realidad argentina.

Priska, quien vive en Estambul, contó que la ciudad ofrece una enorme variedad de precios, servicios y opciones, pero advirtió que en los últimos años la vida cotidiana se volvió cada vez más cara.

Alquileres y crisis de vivienda

Según relató, Turquía atraviesa una crisis económica y habitacional que golpea especialmente a quienes viven en grandes ciudades. En ese sentido, señaló que los alquileres “se duplicaron y triplicaron” durante los últimos años.

También explicó que la lira turca perdió mucho valor frente al dólar. Recordó que cuando llegó a Turquía, hace 15 años, la moneda cotizaba alrededor de 1,8 por dólar, mientras que ahora ronda los 45.

“Está caro, la verdad que está caro”, resumió al describir el impacto de la inflación y la pérdida de poder adquisitivo en la vida diaria.

La comparación con Argentina

Durante la entrevista, Prisca también comparó los precios de Turquía con los de Argentina. Como referencia, mencionó que un menú de hamburguesa en cadenas internacionales cuesta alrededor de 9 dólares en Estambul.

Al analizar el caso argentino, consideró que el país también se volvió caro, especialmente para quienes llegan desde el exterior.

La salteña sostuvo que esa situación puede ayudar a explicar parte de la caída en el movimiento turístico, al advertir que los visitantes extranjeros encuentran precios menos competitivos que en otros destinos.

Turismo, precios y una advertencia común

Priska señaló que algo similar ocurre en Turquía, donde durante años el país fue un destino atractivo para turistas europeos por sus precios accesibles. Sin embargo, explicó que en ciudades de verano muchos visitantes de Inglaterra y Alemania ya perciben que algunos costos se acercan o incluso superan los de sus países.