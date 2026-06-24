Caso Agostina Vega: una pericia confirmó restos de sangre en la casa de Barrelier

Los estudios con Luminol realizados dentro del domicilio de Claudio Barrelier, el principal sospechoso del femicidio de Agostina Vega en la provincia de Córdoba, confirmó que se hallaron restos de sangre en diversas partes de la casa, pero principalmente en el baño.

Tras la apertura del secreto de sumario, la agencia Noticias Argentina logró tener acceso a los estudios con Luminol dentro de la vivienda de Barrelier donde los expertos determinaron que el baño es el principal ambiente en el que se encontró sangre, sobre todo en el lavamanos.

Asimismo, otro detalle expuesto en el expediente, es que el acusado, quien pudo haber recibido ayuda, limpió la casa con el objetivo de no dejar rastros, pero la pericia clave realizada por los peritos permitió detectar la maniobra con la que buscaba impunidad.

Ahora, resta que se conozcan otras pericias de suma importancia como, por ejemplo, la de los celulares. Uno de los dispositivos analizados es el de Melisa, la madre de la víctima, quien fue dada de alta tras varias semanas internada, pero continúa bajo estricto tratamiento.

En la causa hay tres detenidos: Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, sin embargo, se apunta a una cuarta persona que también podría estar vinculada al femicidio. Se trata de Marianela Palmero, actual pareja del ex empleado municipal y con quien tiene una hija.

Barrelier está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado, mientras que Fassetta y Andreani por encubrimiento agravado. Los tres dijeron en sus indagatorias no tener relación con el hecho, pero se negaron a declarar.

Este martes 23 de junio se cumplió un mes del crimen que estremeció a Córdoba y al país. Aquella noche de sábado la menor se acercó engañada hasta la casa de Barrelier y una cámara de seguridad ubicada frente al domicilio constata que Agostina ingresó a la vivienda, pero nunca salió con vida.