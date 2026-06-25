Una serie de fuertes terremotos sacudió al mundo en menos de 24 horas

Una sucesión de fuertes terremotos sacudió distintas regiones del mundo en menos de 24 horas y encendió las alarmas entre la población. El episodio más grave se registró en Venezuela, donde dos potentes sismos golpearon el norte del país el miércoles con apenas 39 segundos de diferencia y dejaron un escenario de destrucción, pánico y réplicas durante la madrugada.

La secuencia venezolana estuvo compuesta por un primer terremoto de magnitud 7,3, seguido casi de inmediato por otro de magnitud 7,5, considerado por los especialistas como el movimiento principal. El temblor se sintió con fuerza en Caracas, La Guaira y otras zonas del norte del país, y también fue percibido en Curazao, la isla ubicada frente a la costa venezolana.

Durante la noche y la madrugada se registraron decenas de réplicas. Una de ellas, de magnitud 2,6, fue detectada poco después de la 1 de la mañana del jueves cerca de la ciudad portuaria de La Guaira, según informó el Ministerio del Interior venezolano.

Pero Venezuela no fue el único punto afectado. En menos de un día, otros dos terremotos fuertes se registraron en extremos opuestos del planeta. En el norte de California, un sismo de magnitud 5,6 sacudió la región a las 8.10 de la mañana, hora del Pacífico, y provocó reportes de heridos, cortes de energía y daños menores en viviendas y comercios. Poco después de los terremotos en Venezuela, otro movimiento de magnitud 6,9 —elevado por la agencia meteorológica japonesa a 7,2— golpeó frente a la costa norte de Japón.

A pesar de la cercanía temporal entre los eventos, los expertos descartaron que exista una relación entre los terremotos de Venezuela, Japón y California.

“No hay indicios de que estén conectados”, explicó William Barnhart, geodesta del Servicio Geológico de Estados Unidos. Según el especialista, los grandes terremotos pueden desencadenar nuevos movimientos, pero por lo general lo hacen en la misma región y sobre fallas cercanas. En ese sentido, el primer sismo de Venezuela probablemente actuó como un precursor del segundo, más potente, pero los eventos de Japón y California fueron “coincidencias”.

Martin Hudson, especialista en ingeniería geotécnica de la Universidad de California en Los Ángeles, coincidió con esa lectura. Según explicó, ni el terremoto de Japón ni el de California ocurrieron lo suficientemente cerca como para transferir tensión a las placas tectónicas bajo Venezuela. En cambio, el primer sismo venezolano sí pudo haber aumentado la presión sobre una falla cercana y precipitado el segundo.

“El sacudón del primer terremoto aumenta la tensión sobre una falla próxima. Si esa otra falla ya estaba cerca de romperse, no hacía falta demasiado para activarla”, explicó Hudson.

Los científicos observan cada vez con más atención este tipo de terremotos en pares. Durante décadas, muchos de los grandes eventos registrados parecían responder al mismo patrón: un terremoto principal seguido por réplicas. Pero con más datos acumulados, los especialistas detectaron que en algunos casos una falla puede activar a otra cercana y provocar dos sismos importantes en rápida sucesión.

El caso de Venezuela fue comparado con el terremoto de Landers, ocurrido en California en 1992. En aquella ocasión, dos fallas diferentes asociadas al movimiento entre las placas del Pacífico y Norteamérica se activaron casi al mismo tiempo, al punto de que el episodio fue registrado como un único terremoto de magnitud 7,3.

En Venezuela, el fenómeno también estuvo asociado a un movimiento lateral entre placas. La placa del Caribe y la placa Sudamericana se deslizaron una junto a la otra, en lo que los sismólogos denominan un terremoto de desplazamiento horizontal, o strike-slip. Ese mecanismo es distinto al del sismo registrado en Japón, donde las placas empujan una contra otra, un tipo de movimiento conocido como terremoto de subducción o thrust.

En Japón, el temblor se registró frente a la costa oriental de la prefectura de Iwate, a unos 50 kilómetros de profundidad. Sacudió decenas de localidades del noreste del país y también se sintió de manera leve en Tokio. La Agencia Meteorológica de Japón informó que no había peligro de tsunami, aunque pidió mantener la precaución ante posibles réplicas.

Ocho personas resultaron heridas en las prefecturas de Aomori e Iwate, según la Agencia de Gestión de Incendios y Desastres. Los medios locales indicaron que no había reportes de heridos graves y que la mayoría de las lesiones se produjeron por caídas o por objetos que se desprendieron durante el movimiento.

La compañía East Japan Railway suspendió temporalmente algunos servicios de tren bala y líneas locales para realizar controles de seguridad. Las autoridades también revisaron plantas e instalaciones nucleares, incluida Fukushima Daiichi, dañada por el terremoto y tsunami de 2011. El vocero del gobierno, Minoru Kihara, informó que no se detectaron anomalías.

Japón se encuentra sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta. Por eso, los terremotos son frecuentes y el país mantiene estrictos protocolos de prevención y respuesta.

En California, en tanto, el sismo de magnitud 5,6 tuvo epicentro cerca de Redwood Valley, en el condado de Mendocino. Se sintió en varias zonas del norte del estado y generó cortes de electricidad que afectaron a miles de usuarios. También hubo reportes de objetos caídos, vidrios rotos y daños menores en comercios y viviendas.

Aunque los tres episodios ocurrieron en una ventana de tiempo muy breve, los especialistas insistieron en que no deben interpretarse como parte de una cadena sísmica global. La Tierra registra miles de terremotos cada año y, en ocasiones, varios movimientos fuertes pueden coincidir en pocas horas sin que exista una causa común.

La Nación