Con Valentina Raposo como bandera, Las Leonas enfrentan hoy a Inglaterra por la Pro League

Las Leonas tendrán hoy una exigente presentación frente a Inglaterra en Londres por una nueva fecha de la FIH Pro League 2025/26, el prestigioso certamen internacional que reúne a las mejores selecciones del mundo.

En el conjunto dirigido por Fernando Ferrara volverá a destacarse la presencia de la salteña Valentina Raposo, una de las principales figuras de la defensa argentina y una de las jugadoras más importantes surgidas del hockey del norte del país.

La jugadora formada en Popeye BC atraviesa un gran momento y se ha consolidado como una pieza indispensable dentro del seleccionado nacional. Su capacidad para anticipar, recuperar pelotas y liderar la última línea la convierten en una de las referentes del equipo albiceleste.

El encuentro ante Inglaterra forma parte de la última ventana de la Pro League en territorio europeo, una serie de compromisos que sirven además como preparación para el Mundial 2026 que se disputará en Bélgica y Países Bajos.

Para Raposo, cada presentación con la camiseta argentina representa también el orgullo de llevar la bandera de Salta a los escenarios más importantes del hockey internacional. La defensora continúa siendo una de las máximas exponentes del deporte salteño y una referencia para las nuevas generaciones.

Las Leonas buscarán cerrar de la mejor manera su participación en la Pro League, mientras que Valentina Raposo volverá a ser una de las encargadas de sostener la fortaleza defensiva de un equipo que apunta a llegar en plenitud a la gran cita mundialista.