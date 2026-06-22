Policías salvaron la vida de dos bebés

Dos bebés fueron asistidos y lograron recuperarse gracias a la rápida intervención de efectivos policiales en distintos hechos ocurridos durante la jornada del domingo, tras alertas realizadas por vecinos.

Uno de los procedimientos se registró en barrio Palermo, donde personal de la Comisaría 12 acudió de inmediato luego de un pedido de auxilio. En el lugar, la agente Natalia Bonifacio realizó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a un bebé de 11 meses, logrando estabilizarlo hasta el arribo del personal médico.

En un segundo hecho, efectivos de la Comisaría 2 de Santa Cecilia intervinieron para asistir a otro menor que atravesaba una situación crítica. El operativo estuvo a cargo del Oficial Principal Simón Cansino, junto al Sargento Ayudante Julio Guanuco y el Sargento Elías Chauqui, quienes efectuaron maniobras de reanimación y consiguieron recuperar los signos vitales del bebé.

Tras ambas intervenciones, los menores fueron trasladados al Hospital Materno Infantil, donde recibieron atención médica especializada.

Según se informó, ambos bebés evolucionan favorablemente y se encuentran en buen estado de salud.

Desde la fuerza destacaron que la capacitación, el accionar inmediato y el compromiso del personal fueron determinantes para responder ante las emergencias y brindar asistencia en momentos críticos.