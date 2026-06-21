Irán y Estados Unidos iniciaron negociaciones en Suiza para intentar cerrar la guerra

Catar anunció el inicio este domingo de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos, con presencia de los mediadores cataríes y de Pakistán, en Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles entre las partes en conflicto con el que poner fin a la guerra.

El canal de televisión suizo RTS también ha dado por iniciadas las negociaciones EE.UU-Irán, sin ofrecer más detalles.

Según informó el ministerio de Exteriores catarí en un comunicado, «El Estado de Catar, en su calidad de mediador, anuncia el inicio de la Cumbre del Lago de Lucerna y la primera reunión del Comité de Alto Nivel con la participación de representantes de los EE.UU, la República Islámica de Irán y los dos países mediadores, el Estado de Catar y la República Islámica de Pakistán».

La nota, difundida en la cuenta del citado departamento en X, destacó «la esperanza (de Catar) de que estas reuniones conduzcan a un acuerdo integral y duradero que aborde todos los aspectos contemplados en el memorando de entendimiento».

El portavoz de Exteriores del país del golfo Pérsico, Majed al Ansari, aclaró que «se han conformado grupos técnicos y tecnológicos especializados para negociar los términos del acuerdo final, que abarcará todos los aspectos del memorando de entendimiento», según la nota.

Las delegaciones de Estados Unidos e Irán lideradas por el vicepresidente estadounidense, JD Vance, y el jefe negociador iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, llegaron esta mañana al complejo de montaña de Bürgenstock (Suiza) para abordar la aplicación del memorando de 14 puntos firmado el miércoles con el que poner fin a la guerra, según informó el Ministerio de Exteriores helvético.

También llegaron a ese complejo turístico situado a orillas del lago de Lucerna, cerrado al tráfico y rodeado de medidas de seguridad, las delegaciones de los países mediadores, Catar y Pakistán, esta última liderada por el primer ministro, Shehbaz Sharif, y el jefe del Estado Mayor, el mariscal de campo Asim Munir.

Primeros contactos

El vicepresidente Vance, acompañado del enviado especial Steve Witkoff y del yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, mantuvo ya esta mañana un encuentro bilateral con el primer ministro pakistaní, en una sala del complejo turístico.

El portavoz catarí aseguró que su país, «como uno de los mediadores, seguirá trabajando con la República Islámica de Pakistán y todas las partes implicadas para crear un entorno positivo que permita que las negociaciones alcancen sus objetivos, basándose en su firme convicción de que el diálogo y la diplomacia representan la mejor manera de abordar los conflictos y resolver las disputas».

En este contexto, hizo hincapié en el apoyo brindado por otros países que asesoran a la mediación, en alusión sobre todo al llamado Cuarteto, que forman Arabia Saudí, Turquía y Egipto junto a Pakistán, cuyos ministros de Exteriores se reúnen este mismo domingo en el Cairo de cara a la ronda de negociaciones en Bürgenstock.

La negociación del memorando

Washington y Teherán firmaron esta semana un memorando de entendimiento que abre un periodo de 60 días de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero.

El objetivo de estas conversaciones es entrar en detalle sobre la aplicación de ese memorando y abordar también el programa nuclear iraní y el levantamiento de sanciones.

La televisión nacional suiza informó el sábado de que el director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, también está presente en Bürgenstock.

Con información de EFE