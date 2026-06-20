España: casi el 30% de las mujeres dijo haber sido forzada en su vida sexual

El 28,1 % de las mujeres se ha visto forzada alguna vez a hacer algo que no quería en una relación sexual frente al 12,8 por ciento de los hombres, según recoge la ‘Encuesta Nacional de Salud Sexual’, que también muestra que siete de cada diez hombres consume pornografía, frente al 24,9 % de las mujeres.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha presentado este jueves esta radiografía de los hábitos, experiencias y salud sexual en España, realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), con una muestra de más de 9.000 entrevistas, actualizando la anterior del año 2009.

Por primera vez, ha dicho la ministra, la encuesta refuerza la recogida de información sobre las experiencias y necesidades de las personas no binarias, con una mirada más inclusiva, y «muestra una sociedad más diversa, más abierta y más respetuosa para vivir abiertamente su sexualidad».

El 88 % respetuoso con las relaciones homosexuales

Se duplica la aceptación social de las relaciones entre personas del mismo sexo: el 88,1 % las considera tan respetables como las heterosexuales, frente al 41 % de 2009.

Esto refleja, según la ministra, el avance de la sociedad en el reconocimiento de la diversidad: «Esto es una conquista de derechos».

Además, un 25 % afirma que tendría una relación sexual o romántica con una persona trans frente a un 67,6 % que no estaría dispuesto.

La encuesta también desvela que el 13,6 % de los hombres admite haber tenido la sensación de obligar a su pareja en alguna ocasión.

Respecto a la pornografía, el 71,9 % de los hombres admite consumirla frente al 24,9 % de las mujeres, y es más frecuente entre las personas de 25 a 34 años, donde supera el 60 por ciento.

Desciende en 8 puntos el grado de satisfacción

La encuesta señala un descenso del grado de satisfacción con la vida sexual respecto a hace 16 años.

El 77,2 % de la población se declara actualmente satisfecha frente al 85,8 % de 2009, y esa tendencia se acentúa con la edad, hasta caer al 51,3 % entre los mayores de 75 años.

En paralelo, la actividad sexual pierde peso como requisito asociado a la felicidad.

Y es que el grado de acuerdo con la afirmación «sin una vida sexual activa no es posible ser feliz» baja del 36,9 % al 34,6 % entre los hombres y desciende de forma más acusada entre las mujeres, del 39,3 % en 2009 al 28,5 % en la actualidad.

La encuesta también concluye que el 27,5 % de los hombres declara haber pagado alguna vez por mantener relaciones sexuales.

Un 9,6 % lo ha hecho una sola vez en la vida y un 17,9 % más de una vez.

El 91 % respalda la educación sexual en colegios

Según la ministra, «el 91 % de la población quiere que haya educación sexual y afectiva en los colegios y en los institutos» para que esta educación llegue antes «que las pantallas y los algoritmos».

La encuesta constata que el ámbito educativo es la principal fuente de información para el 30,6 % de los hombres, mientras que entre las mujeres sigue siendo su madre, con un porcentaje del 29 %.

El 54,3 % de los hombres está bastante o muy de acuerdo con que si se acepta tener un encuentro sexual hay que llegar hasta el final si la otra persona quiere, frente al 36,6 % de las mujeres.

Sobre la protección, el 75,2 % no utilizó preservativo en su última relación con penetración vaginal.

Entre quienes no lo usaron, el 29,2 % argumentó que solo mantenía relaciones con su pareja, el 21,6 % que utilizó otro medio anticonceptivo y el 24,5 % que ni él/ella o su pareja se encontraban en edad fértil.

Esta falta de prevención se refleja en que el 62,3 % de la población nunca se ha realizado una prueba de VIH.

Con información de EFE