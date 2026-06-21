Ucrania intensifica los ataques con drones para aislar a Crimea de Rusia

El ejército ucraniano intensificó este domingo sus ataques con drones contra Crimea para agravar el aislamiento de la anexionada península del resto de la Rusia continental, de la que depende para el suministro de agua, combustible y productos básicos.

Según las autoridades locales, al menos cinco personas murieron esta noche en los bombardeos contra infraestructura civil y objetivos militares en Crimea (2,4 millones de habitantes) y en el estrecho de Kerch, que une los mares Negro y Azov.

Ambos bandos protagonizan desde hace semanas una escalada en sus bombardeos con drones y misiles, mientras el ejército ruso ha logrado en los últimos días sus mayores avances en el Donbás desde finales de 2025.

El líder crimeo, Serguéi Axiónov, admitió que cuatro personas murieron y otras 28 resultaron heridas en el ataque contra la península de Kerch, la parte más oriental del territorio. En Kerch se encuentra también el puente de 18 kilómetros que une la península al resto de Rusia.

En total, según fuentes sanitarias, 14 personas tuvieron que ser hospitalizadas, incluido dos niños que se encuentran en estado grave.

Según el canal de Telegram Astra, los aparatos no tripulados ucranianos golpearon una refinería en el puerto de Kerch, donde se habría declarado un incendio. Además, fragmentos de un dron habrían alcanzado también un edificio de viviendas.

A su vez, una persona murió y otra resultó herida el domingo en el ataque con drones contra un transbordador que debía dirigirse a Crimea, según informaron las autoridades de la región rusa de Krasnodar, que también comunicaron un incendio en una terminal petrolera.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, confirmó el ataque contra Kerch y una terminal para el transporte de petróleo al otro lado del estrecho, en el puerto de Kavkaz; una guarnición militar y también la destrucción de dos baterías antiaéreas Pantsir y cuatro estaciones de radar vinculadas a sistemas de misiles S-400.

«La pasada noche nuestros castigos de largo alcance golpearon la logística militar, la industria petrolera y la defensa antiaérea de los ocupantes. Todo esto es una respuesta justa contra los brutales ataques rusos contra nuestra gente», dijo en sus redes sociales, y estimó que los objetivos alcanzados se encontraban a casi 300 kilómetros del frente.

Zelenski también denunció que el sábado, los bombardeos rusos sobre la región ucraniana de Zaporiyia, en el sur del país, mataron en total a cinco personas e hirieron a 26, mientras que en Poltava (centro), un ataque acabó con la vida de dos personas e hirió a 12.

«Rusia sólo entiende la fuerza y, ciertamente, nuestra fuerza de largo alcance sirve al objetivo de la paz», aseveró.

Intento de bloqueo

El ataque obligó a las autoridades a suspender la circulación de coches y trenes por el puente de Crimea -fue reabierto después de nueve horas, aunque cientos de vehículos están aún bloqueados- y detener el transporte marítimo en el estrecho de Kerch.

Como alternativa, las autoridades proponen a los interesados desplazarse por carretera desde la región rusa de Rostov a través del corredor terrestre por el sur del Donbás, Zaporiyia y Jersón, pasando por el puerto de Mariúpol, a orillas del mar de Azov.

El ejército ucraniano intenta desde hace semanas aislar la península anexionada por Rusia en 2014, al bombardear constantemente todas las carreteras que conducen a Crimea.

Según los expertos, los drones ucranianos han destruido cientos de camiones cisterna y de carga, lo que ha convertido dichas carreteras en prácticamente intransitables.

Por si fuera poco, Axiónov, que había introducido a finales de mayo talones para la compra de combustible en las gasolineras, anunció este domingo la suspensión del suministro de gasolina a consumidores particulares o empresas privadas, incluido tras un pago electrónico o en efectivo.

Hasta nuevo aviso, sólo podrán comprar gasolina los organismos que garantizan la seguridad de la población y aquellos que se ocupan del funcionamiento de los servicios básicos.

A su vez, la compañía eléctrica estatal Krimenergo informó de que el fluido ha sido suspendido parcialmente debido a los daños causados a la red en el centro, sur y noroeste de la península, lo que también ha provocado el corte en el suministro de agua corriente.

La prensa local apunta que, con su campaña de bombardeos, Ucrania está consiguiendo torpedear la temporada de veraneo en Crimea, que, por ese motivo, podría perder varios millones de turistas.

Mientras, Astra publicó por segundo día consecutivo imágenes de la instalación en edificios altos de Moscú de sistemas de misiles en prevención de un ataque masivo con drones ucranianos, como los dos ocurridos esta semana contra la ciudad más poblada de Europa (13 millones de habitantes)

Con información de EFE