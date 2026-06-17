Sáenz marcó la ausencia de Nación en los actos por Güemes: “Lo importante es que acompañe el pueblo salteño”

Los actos por el 205° aniversario del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes tuvieron presencia provincial, municipal y gaucha, pero no contaron con autoridades nacionales.

Consultado por Aries durante la ceremonia en la Catedral Basílica de Salta, el gobernador Gustavo Sáenz evitó confrontar directamente por la ausencia de Nación y puso el foco en el acompañamiento de los salteños.

“Lo importante es que acompañe el pueblo salteño, que acompañe la gente y que en el corazón de la gente ya esté el héroe Martín Miguel de Güemes”, sostuvo.

“Doscientos años tuvo que esperar el reconocimiento”

Sáenz recordó que el reconocimiento nacional a Güemes llegó después de una larga espera histórica.

“Doscientos años tuvo que esperar el reconocimiento a nivel del país. Si no hubiese sido por él, hoy esta parte no sería ni independiente ni soberana”, expresó.

La definición llegó en una jornada cargada de simbolismo para la provincia, con ofrenda floral en el Panteón de las Glorias del Norte, actos oficiales y el tradicional desfile gaucho.

Unidad y defensa de Salta

El mandatario vinculó el legado de Güemes con los desafíos actuales de la provincia y pidió trabajar con objetivos comunes.

“Por sobre todas las cosas, unidad; trabajar todos juntos en momentos difíciles”, afirmó.

Para Sáenz, el homenaje también debe leerse como una defensa de los intereses salteños, en línea con el rol histórico que cumplió Güemes en la independencia nacional.