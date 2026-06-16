“No hay una sola causa”: alertan por el aumento de suicidios en Salta

Salta volvió a ubicarse entre las provincias con mayor tasa de suicidios del país. Durante 2025 se registraron 243 casos, una cifra que equivale a una persona fallecida cada dos días y que vuelve a poner en agenda una problemática que especialistas describen como compleja y multicausal.

En N&N, la psicóloga Karina Allende señaló que el aumento de estos casos no puede entenderse desde una única explicación y remarcó la necesidad de abordar cada situación de manera integral.

“Es una problemática que está creciendo tremendamente y mucho tiene que ver con lo social, lo cultural, los sistemas familiares, las redes sociales, los valores y las creencias de las personas”, expresó.

La profesional explicó que, cuando una persona atraviesa un intento de suicidio, el abordaje terapéutico debe realizarse desde un enfoque multicausal y no desde interpretaciones simplificadas.

“Muchas veces aparece esta idea de que alguien intentó quitarse la vida por una sola razón, pero eso es una creencia errada. No hay una única causa”, sostuvo.

Allende indicó que uno de los primeros pasos en el acompañamiento profesional consiste en trabajar con el entorno cercano y analizar el funcionamiento del sistema familiar, los antecedentes y las herramientas emocionales disponibles para afrontar situaciones complejas.

Según explicó, durante la infancia y adolescencia las personas incorporan formas de interpretar los conflictos y resolverlos dentro de sus contextos familiares y sociales, aunque luego también construyen recursos propios.

En relación con los grupos más afectados, la psicóloga señaló que distintos informes muestran una mayor presencia de intentos de suicidio entre adolescentes y jóvenes de entre 15 y 19 años.

En ese sentido, consideró que en esta etapa cobran especial importancia el grupo de pertenencia, los vínculos y las formas de identificación social.

Respecto a las señales de alerta, Allende remarcó la importancia de prestar atención cuando una persona expresa deseos vinculados a la muerte.

“La alerta comienza cuando alguien manifiesta que quiere morirse. Son expresiones que siempre deben ser escuchadas y tenidas en cuenta”, indicó.

Además, advirtió que en muchas consultas aparece un dato que suele sorprender a las familias: antecedentes de intentos previos que nunca habían sido advertidos por el entorno.

La especialista insistió en la importancia de generar espacios de escucha temprana, acompañamiento profesional y fortalecer las redes de apoyo para abordar una problemática que requiere intervención sostenida y múltiples miradas.