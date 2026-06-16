Destinarán más de $525 millones para remodelar y ampliar la cocina del Hospital Oñativia

El Gobierno de Salta autorizó el llamado a contratación para ejecutar la obra de remodelación y ampliación del servicio de cocina del Hospital Dr. Arturo Oñativia, en la ciudad de Salta, con un presupuesto oficial de $525.195.665,31 y un plazo de ejecución previsto de 180 días corridos.

La medida fue oficializada mediante la Resolución Nº 347 de la Secretaría de Obras Públicas, publicada en el Boletín Oficial.

Según surge del expediente, el proyecto fue impulsado a partir de una solicitud elevada por la Gerencia del hospital, que planteó la necesidad de ampliar la capacidad operativa y modernizar la infraestructura del sector encargado de la elaboración de alimentos destinados a pacientes internados.

La intervención contempla una remodelación de aproximadamente 114 metros cuadrados y una ampliación de otros 25 metros cuadrados, incorporando mejoras destinadas a optimizar el funcionamiento del servicio.

Entre los trabajos previstos figuran el reemplazo de mesadas, pisos, revestimientos e instalaciones, además del recambio de artefactos y adecuaciones generales del área de cocina, de acuerdo con la memoria descriptiva y especificaciones técnicas elaboradas por la Dirección de Obras de Salud.

La documentación técnica fue confeccionada por la Secretaría de Obras Públicas y establece que la contratación se realizará mediante el procedimiento de Adjudicación Simple, bajo la modalidad de Ajuste Alzado.