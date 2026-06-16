Neblinas, baches y hielo: piden extremar la precaución en las rutas de Salta

Las rutas nacionales y provinciales de Salta se encuentran transitables este martes 16 de junio, aunque las condiciones de circulación exigen precaución en gran parte de la provincia debido a la presencia de neblinas matinales, sectores con baches, obras viales en ejecución y, en la zona cordillerana, hielo sobre la calzada.

El informe fue difundido por la Subsecretaría de Defensa Civil, que advirtió que el estado de los caminos puede modificarse durante la jornada en función de las condiciones meteorológicas.

La Ruta 34, entre las más comprometidas

Uno de los corredores que presenta mayores dificultades es la Ruta Nacional 34, especialmente en el norte provincial.

En el tramo Pichanal–Embarcación se reportan baches de grandes dimensiones, animales sueltos y banquinas irregulares. También se recomienda circular con cuidado en la conexión con la Ruta Nacional 50, debido al intenso tránsito de camiones y problemas de mantenimiento.

Más al norte, entre Embarcación y General Mosconi, y entre Tartagal y Salvador Mazza, la ruta presenta deterioro de calzada, baches importantes y falta de mantenimiento.

Precaución en la Ruta 68 y la Ruta 40

En los Valles Calchaquíes, la Ruta Nacional 68 permanece habilitada, aunque se recomienda circular con atención entre La Merced y La Viña, donde la calzada presenta irregularidades. También continúan trabajos de Vialidad Nacional en la zona de La Yesera.

La Ruta Nacional 40 presenta maquinaria pesada trabajando en distintos sectores. Hay tareas de limpieza, desmalezado y acondicionamiento de banquinas entre Cachi, Payogasta, La Poma y Abra del Acay, por lo que se solicita respetar la señalización provisoria.

Hielo y frío extremo en la Puna

Las condiciones más exigentes se registran sobre la Ruta Nacional 51, en el departamento Los Andes.

Entre Santa Rosa de Tastil y Las Cuevas se reportan sectores resbaladizos por presencia de hielo, además de calzada irregular y falta de mantenimiento. También hay maquinaria trabajando entre San Antonio de los Cobres y el Paso de Sico.

Las temperaturas previstas para la zona rondan los -4°C de mínima, por lo que las autoridades recomiendan extremar los cuidados durante las primeras horas del día.

Neblinas en el Valle de Lerma y el área metropolitana

En Salta Capital, la Circunvalación Oeste presenta sectores con obras y baja visibilidad por neblina.

La misma situación se registra en la Ruta Provincial 33, donde Defensa Civil recomienda circular preferentemente entre las 9 y las 16 horas debido a la presencia de neblina y escarcha durante la mañana y al caer la tarde.

Qué rutas requieren mayor atención

Según el informe oficial, los conductores deben extremar la precaución especialmente en: