Salta se prepara para la Guardia Bajo las Estrellas

En la ciudad de Salta comenzaron las actividades por la tradicional “Guardia Bajo las Estrellas”, en el marco de la conmemoración del paso a la inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

Desde primeras horas de la jornada, en el monumento se puso en marcha la logística y preparación de los actos centrales, con la llegada de fortines gauchos provenientes de distintos puntos de la provincia y de otras jurisdicciones que se suman a la vigilia.

Durante la noche está previsto el encendido de fogones alrededor de las 19 horas, donde se utilizarán leña de quebracho y guayacán en el marco de la ceremonia tradicional que acompaña esta fecha histórica.

En paralelo, se realizaron tareas de acondicionamiento del predio, que incluyen parquización, instalación de canteros y medidas de protección en la zona del monumento, con el objetivo de preservar el espacio y ordenar la circulación de visitantes durante las actividades.

Las autoridades también informaron que se implementarán vallados en el perímetro y que el operativo de seguridad acompañará el desarrollo de los actos oficiales, que tendrán su punto más alto a la medianoche con el tradicional canto de la Llama.

La jornada culminará con el desfile previsto para el día siguiente a las 10 de la mañana, en Avenida Uruguay frente al monumento, en una de las celebraciones patrias más importantes de la provincia.