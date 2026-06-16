El feriado de Güemes movilizó casi un millón de turistas, pero fue el más flojo del año

Según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viajaron 993.683 turistas y el impacto económico directo alcanzó los $216.649 millones. El resultado quedó condicionado por tres factores centrales: el clima, la situación económica y el inicio del Mundial de Fútbol 2026.

El relevamiento de CAME marcó que el sexto fin de semana largo del año tuvo un desempeño discreto. Aunque el número nacional de turistas se acercó al millón, el movimiento fue el más bajo de 2026.

La entidad advirtió que se consolidó una tendencia que ya venía observándose durante el año: escapadas más cortas, decisiones de viaje de último momento y un consumo turístico mucho más moderado.

En la mayoría de los destinos, las reservas previas fueron bajas. Algunos lograron mejorar la ocupación recién sobre el cierre, empujados por ventas de último momento y por el turismo de cercanía.

Más turistas que en 2025, pero una comparación engañosa

Frente al mismo feriado del año pasado, viajó un 37,7% más de gente. Sin embargo, la comparación requiere contexto: en junio de 2025 hubo dos feriados cercanos, el del 17 de junio y el del 20 de junio, separados por apenas tres días.

Sumados ambos fines de semana de junio de 2025, el movimiento fue muy superior, con 2,2 millones de viajeros. Por eso, el dato favorable de este año no alcanza para ocultar la debilidad general del movimiento turístico.

Gasto alto, estadías más cortas

El gasto promedio diario por turista fue de $109.013, con una caída real del 3,5% frente a 2025.

La estadía promedio también bajó: fue de 2 días, contra 2,3 días del año pasado. El dato confirma que muchos viajeros optaron por salidas más breves y con menor nivel de consumo.

El gasto total, en cambio, creció 15,5% real en comparación con el feriado del 17 de junio de 2025, pero dentro de un escenario de turismo selectivo y cauteloso.

Naturaleza, nieve y eventos sostuvieron la actividad

A nivel nacional, los destinos con mejor desempeño estuvieron ligados a la naturaleza, la nieve, las termas y los grandes eventos deportivos y culturales.

Bariloche volvió a ubicarse entre los lugares más buscados del país, en la previa de la temporada invernal. También se destacaron San Martín de los Andes, Villa La Angostura, Ushuaia y los principales centros de esquí.

En el Litoral, Puerto Iguazú registró ocupación cercana al 70%, mientras que Jujuy mantuvo niveles de ocupación del 60%, apoyada en la Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y Humahuaca.

Un año con menos viajes

En lo que va de 2026, durante los seis fines de semana largos, viajaron 10.374.523 turistas y gastaron $2,8 billones.

Sin embargo, frente al mismo período del año pasado se viajó un 26% menos, aunque la comparación también está influida por el calendario: en junio de 2025 hubo un fin de semana largo adicional por el Día de la Bandera.

El dato de fondo es claro: el turismo se sostiene, pero con menos margen. Para muchas familias, viajar implica decidir a último momento, reducir estadías y controlar más el gasto.