Incendiaron la casa de un familiar de intendente de Chubut: sospechan de un ex empleado

Un ex empleado de Chubut está sospechado de haberle incendiado la casa a un familiar del actual intendente de la ciudad de Alto Río Senguer. El hecho sucedió el domingo 7 de junio, pero en las últimas horas hubo avances debido a que se constató que fue intencional, por lo que se ordenó un allanamiento.

La policía de Chubut, a través de la División de Investigaciones Policiales (PDI) de Sarmiento, allanó en las últimas horas el domicilio del sospechoso, quien es señalado como el auto del incendio que provocó pérdidas totales en la casa de Emiliano Estuardo, abuelo materno del jefe del Municipio, Miguel Mongilardi.

Según se pudo determinar con los primeros elementos reunidos de la causa a los que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, quien está detrás del hecho es un ex empleado del municipio que había estado en la gestión anterior.

La DPI explicó que el sospechoso, para concretar el hecho, rompió una ventana del domicilio, arrojó combustible en el interior y luego lo prendió fuego.

De este modo, según indica el medio ADNSur, se concretó un allanamiento en la casa del acusado donde se incautaron dos celulares, tres fusiles, un arma corta y seis bidones con combustible.

A su vez, como medida precautoria, el juez penal Francisco Quiroga dispuso una medida de prohibición de acercamiento por el término de 30 días hacia el intendente Mongilardi y su grupo familiar.

Todavía se trabaja en el móvil del hecho, por lo que los investigadores por el momento no formularon cargos en su contra.