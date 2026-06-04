Alerta en la Patagonia por la aparición de pingüinos muertos

Hay alarma y preocupación en las provincias de Chubut y Santa Cruz ante la aparición de pingüinos muertos en las playas, por lo que el Centro Ambiental de Apoyo a la Ciencia y Ecología (Cadace) sacó un comunicado en sus redes sociales en el que confirma los hallazgos y las medidas a tomar.

“Recibimos la denuncia antes del mediodía (miércoles), de pingüinos muertos recientemente en la costa de Caleta Olivia y playas aledañas. En la ciudad de Comodoro Rivadavia también se detectaron casos”, destaca el escrito.

Debido a las diversas denuncias, se puso en conocimiento al Consejo Agrario Provincial, Dirección de Fauna de la Provincia, SENASA e intendente de la localidad, ante la activación de Protocolo de Gripe Aviar.

“Este proceder es preventivo, por lo que hasta que se confirme, solicitamos a los vecinos que pasean por la playa, evitar acercarse a aves muertas recientemente y no pasear con sus mascotas sueltas, que puedan acercarse a olfatear o morder alguna ave muerta que se encuentre en el lugar y a los pescadores, hacerlo observando antes a los alrededores”, detallaron.

Asimismo, si algún vecino encuentra un ave muerta, solicitan tomar una foto con zoom, y enviarla junto con la ubicación del lugar (de Google Maps) a Fundación Cadace.

Las autoridades destacan que el aviso “es necesario para ser precavidos y cautelosos”, debido a que la hipótesis principal se relaciona con gripe aviar u otro factor grave que provoca las muertes.