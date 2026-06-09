Intensa búsqueda de una adolescente de 15 años desaparecida en Córdoba

Los trabajos se concentran principalmente en Colonia Caroya, aunque también se extendieron a localidades cercanas como Jesús María y Sinsacate, donde equipos especializados realizan rastrillajes y relevamientos.

En medio de la preocupación por la ausencia de la menor, el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, se trasladó hasta la zona para seguir de cerca las tareas coordinadas por la Justicia. Allí mantuvo una reunión con el fiscal Guillermo Monti, a cargo de la investigación. “Estamos trabajando desde ayer por la tarde para encontrarla. Buscamos en todos lados”, manifestó el funcionario ante medios locales mientras supervisaba el despliegue de los equipos de búsqueda.

Búsqueda de Luciana: amplio operativo de rastrillaje

Luciana reside junto a su familia en la zona rural de Los Molles y diariamente se traslada para asistir al Colegio Bonoris, establecimiento educativo donde fue vista por última vez antes de desaparecer.

Ante la falta de indicios concretos sobre su recorrido posterior, la Policía de Córdoba activó un operativo de gran magnitud que incluye la participación de unidades especiales, un helicóptero, 25 móviles y cerca de 90 efectivos distribuidos en diferentes sectores.

A los trabajos también se sumaron bomberos voluntarios equipados con drones y personal especializado, con el objetivo de ampliar el radio de búsqueda y acceder a terrenos de difícil ingreso.

Durante la noche del lunes, los investigadores realizaron inspecciones dentro del colegio utilizando perros rastreadores. Paralelamente, se efectuaron recorridos en distintos puntos estratégicos, entre ellos la calle Pedro Patat, una de las vías de salida de Colonia Caroya, y las inmediaciones de la vivienda familiar de la adolescente.

Mientras continúan los rastrillajes, la fiscalía avanza en el análisis de imágenes captadas por cámaras de seguridad instaladas en comercios, domicilios y espacios públicos cercanos al establecimiento educativo para saber los últimos pasos de la menor antes de su desaparición.

La causa fue caratulada como averiguación de paradero y la Justicia trabaja para reconstruir con precisión el recorrido realizado por la adolescente antes de perder contacto con su entorno.

Cómo es Luciana y dónde aportar información

De acuerdo con la descripción difundida oficialmente, Luciana Aylén Barrios es de contextura delgada, mide aproximadamente 1,60 metro, tiene tez trigueña y cabello negro.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón de jean azul, un buzo azul marino y zapatillas blancas con detalles verdes.

La información puede ser aportada a la Fiscalía de Instrucción de Jesús María a los teléfonos (03525) 421639, 421909 y 424339. También se reciben llamados al 911 y denuncias en cualquier dependencia policial o judicial de la provincia de Córdoba.