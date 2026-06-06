Kicillof decretó tres días de duelo en Buenos Aires en honor al Indio Solari

A raíz del fallecimiento del célebre músico y compositor Indio Solari, el gobernador Axel Kicillof dictó tres días de duelo en todo el territorio bonaerense.

La medida oficial dispone que, mientras dure el homenaje, la bandera de la provincia de Buenos Aires deberá flamear a media asta en la totalidad de los organismos y edificios de la administración pública.

Durante su discurso, Kicillof definió a Solari como una figura que trascendió los límites del escenario para convertirse en un símbolo de las luchas populares. Sus palabras buscaron sintetizar la relevancia del Indio para la historia argentina reciente.

"Despedimos hoy al Indio, despedimos a un artista, pero sobre todo a un héroe argentino. Alguien que le dio lenguaje, poética, voz, a varias generaciones de argentinos y argentinas", sentenció el gobernador.

Asimismo, propuso un resumen del legado político y existencial que deja el cantante en la juventud y en la memoria colectiva, condensándolo en tres conceptos clave:

Cuándo velan públicamente a Indio Solari: el nuevo mensaje de su familia

En medio del inmenso dolor, la familia de Indio Solari reveló que, finalmente, el velatorio público del emblema del rock nacional tendrá su multitudinario último adiós este domingo 7 de junio, con el fin de "dar tiempo a la gente que viene de lejos". En este sentido, indicaron que "mañana sábado confirmaremos el lugar y la hora".

"Gracias por la paciencia, todo esto es muy difícil", manifestaron, sincerándose con el difícil momento que atraviesan.

Por otro lado, hay fuentes que aseguran que, en una carrera contra el tiempo, la gestión de Javier Milei busca entablar comunicación con el entorno familiar para ofrecer Tecnópolis como el escenario del velatorio. La urgencia surge tras el rechazo de la comisión directiva de Racing Club, que descartó la posibilidad de habilitar el Cilindro de Avellaneda para la despedida.

Con información de Minuto Uno