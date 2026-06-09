Desbaratan una red de “viudas negras” que operaba en Puerto Madero

Una red de viudas negras que operaba en el barrio porteño de Puerto Madero fue desbaratada tras la detención de tres mujeres en la localidad bonaerense de San Justo. Se supo que dos hombres fueron drogados y a uno de ellos le robaron.

La investigación que derivó en las detenciones estuvo a cargo de la División Delitos contra la Salud y Seguridad Personal de la Policía de la Cuidad e inició en agosto pasado cuando dos hombres denunciaron el ataque de viudas negras.

Conforme a lo establecido en la causa, ambas víctimas entablaron contacto con tres mujeres en un boliche de Puerto Madero y, tras tomar unas cervezas, uno de los damnificados empezó a sentirse mal.

No obstante, se retiraron en un auto de aplicación hasta la casa de la víctima, en el barrio de Villa Crespo. Desde allí, uno de los hombres optó por irse a su domicilio y el otro se quedó con las mujeres, quienes, una vez que se quedó dormido, le robaron dinero, dispositivos electrónicos y objetos de valor.

A partir de que las averiguaciones recayeron en la división Delitos contra la Salud y Seguridad Personal, los detectives desplegaron la búsqueda guiados por los registros de la empresa de aplicación, imágenes captadas por cámaras de seguridad y redes sociales.

Fue así como determinaron que la banda tenía su base en el Barrio 20 de Junio, en San Justo, partido de La Matanza, confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas.

Con los datos relevados, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 6, a cargo de María Alejandra Provítola, con la intervención del Juzgado de Garantías 4 del Departamento Judicial de La Matanza, ordenó dos allanamientos en febrero último, uno en una casa de ese barrio y otro sobre la calle Bermejo 3400.

En esos procedimientos los oficiales detuvieron a dos mujeres e incautaron tres celulares y tabletas de Clotiapina, un sedante que habría sido utilizado para adormecer a sus víctimas.

Tras las primeras detenciones, el juzgado ordenó la captura nacional e internacional de la tercera mujer integrante de la banda y también residente de San Justo.

Mientras estaba activa el pedido de captura, los trabajos de campo continuaron y finalmente días atrás los efectivos interceptaron a la prófuga, de 30 años, en la calle 8 del Barrio 20 de Junio.

La mujer fue trasladada en principio a la Comisaría La Matanza-Centro 2da-Isidro Casanova, de la Policía de la provincia de Buenos Aires, cuyo personal prestó colaboración en el procedimiento, en tanto la magistratura ordenó el traslado de la detenida a la Ciudad de Buenos Aires.