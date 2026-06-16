Salta participó en el Primer Foro de Economías Regionales de Argentina

El ministro de Producción y Minería, Ignacio Lupión, y el secretario de Desarrollo Agropecuario, Diego Dorigato, representaron a la Provincia en el Primer Foro de Economías Regionales de la República Argentina, realizado en Santiago del Estero.

La actividad reunió a productores, empresarios, cámaras sectoriales, especialistas, legisladores y funcionarios de distintas jurisdicciones para analizar los principales desafíos y oportunidades de las actividades productivas que sostienen el desarrollo económico del interior del país.

Organizado por la Cámara Argentina de Economías Regionales (ACREArg), el foro propuso líneas de trabajo centradas en competitividad, comercio exterior, agregado de valor, innovación, financiamiento y desarrollo territorial, haciendo hincapié en las condiciones necesarias para ampliar mercados y fortalecer las cadenas productivas regionales.

Durante la jornada se desarrollaron paneles sobre inserción internacional de productos argentinos, experiencias empresariales de exportación, bioeconomía, transformación tecnológica, sanidad y herramientas de financiamiento para el sector agroalimentario.

La participación de Salta permitió intercambiar experiencias con referentes de distintas provincias y sectores productivos, además de incorporar perspectivas y herramientas vinculadas al desarrollo de actividades fundamentales para la economía regional, la generación de empleo y la expansión de mercados.