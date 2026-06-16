Ultiman las tareas de refuncionalización del Almacén Municipal de Emprendedores

Continúan los trabajos de puesta en valor del futuro Almacén Municipal de Emprendedores, un espacio que funcionará en el edificio ubicado en la esquina de Buenos Aires y San Martín, en pleno centro de la ciudad.

La obra, que ya se encuentra en su etapa final, consistió en la recuperación integral de dicho inmueble, con el objetivo de transformarlo en un moderno espacio destinado a la exhibición y comercialización de productos elaborados por emprendedores salteños.

Entre las principales tareas ejecutadas se destacan el cambio completo de pisos, la renovación de los baños y la cocina, la instalación eléctrica integral y la colocación de un nuevo sistema de aire acondicionado, dejando el edificio totalmente renovado para su funcionamiento.

Evelia Díaz, subsecretaría de Inspección y Certificación informó que la inauguración está prevista para fines de este mes y remarcó que el nuevo almacén ofrecerá un lugar amplio, cómodo y renovado para impulsar el trabajo independiente y fortalecer la economía social de la ciudad.