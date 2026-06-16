La Municipalidad separó a tres inspectores de Ambiente acusados de cobrar coimas

La Municipalidad de Salta, por pedido del intendente Emiliano Durand, resolvió separar de sus funciones a tres inspectores pertenecientes a la Secretaría de Ambiente y Servicios Públicos. La decisión se dio luego de detectar presuntas irregularidades vinculadas al cobro de coimas para acelerar trámites administrativos.

La resolucion de la Procuración General del municipio, encabezada por Matías Risso, ordena la suspensión inmediata de los agentes y el inicio de las actuaciones sumariales correspondientes. De confirmarse las irregularidades investigadas, el proceso podría concluir con la cesantía de los empleados involucrados.

Según informaron desde la Municipalidad, los hechos estarían relacionados con gestiones vinculadas al Certificado de Aptitud Ambiental Municipal (CAAM), un requisito administrativo exigido para determinadas actividades y emprendimientos dentro de la ciudad. Desde el Ejecutivo municipal señalaron que se trata de una falta considerada de extrema gravedad por involucrar posibles maniobras incompatibles con el ejercicio de la función pública.

En paralelo, la Municipalidad recordó que continúa habilitada la plataforma digital de denuncias antisoborno denuncias.municipalidadsalta.gob.ar para que vecinos y contribuyentes puedan reportar posibles hechos de corrupción, pedidos indebidos de dinero, cohecho o cualquier otra conducta ilícita cometida por funcionarios o agentes municipales.

Desde el municipio indicaron que las denuncias deben referirse exclusivamente a organismos o empleados de la Municipalidad de Salta, contener la mayor cantidad de información posible y describir hechos concretos para permitir el avance de las investigaciones. Además, quienes realicen una presentación podrán solicitar la reserva de identidad para resguardar sus datos personales.