Más de un millón de vehículos circulan a diario por la ciudad: llaman a reforzar la conciencia vial

En el marco del Día Nacional de la Seguridad Vial, hoy 10 de junio, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial de la Municipalidad de Salta realizó actividades de concientización en la explanada del Cabildo, sobre Plaza 9 de Julio, con la participación de estudiantes.

En N&N, por Aries, el instructor y agente de Tránsito Ramiro Aguirre advirtió que en la ciudad circulan diariamente alrededor de un millón de vehículos, a los que se suman otros 300 mil que ingresan desde zonas aledañas.

Motociclistas, el grupo más vulnerable

Aguirre remarcó que se observan algunos avances, como mayor uso del casco, respeto en rotondas y sistemas de retención infantil, aunque sostuvo que todavía falta incorporar hábitos seguros.

Entre las recomendaciones, insistió en respetar la prioridad peatonal, reducir la velocidad en esquinas, usar cinturón de seguridad, casco y trasladar a los niños en los sistemas correspondientes.