Científicos descubrieron un reptil gigante que vivió hace 237 millones de años en La Rioja

Científicos del Conicet descubrieron una desconocida especie de reptil gigante que vivió hace 237 millones de años en el Parque Nacional Talampaya, en la provincia de La Rioja.

Se trata del Shakajlura riojanensis, un pariente lejano de los cocodrilos. Su nombre significa “lagarto bendito de La Rioja” y sus características lo convierten en uno de los principales depredadores de su tiempo. Estiman que tenía unos seis metros de longitud y que su cráneo medía aproximadamente unos 60 centímetros.

Los especialistas calculan que el animal habitó la provincia hace aproximadamente 237 millones de años, durante el período Triásico, cuando los dinosaurios aún no dominaban la Tierra, según informó el portal local Nueva Rioja.

El descubrimiento se dio en el marco de campañas paleontológicas desarrolladas en 2017 y 2018 en la Formación Chañares, pero fue dado a conocer recién este martes cuando fue presentado en la revista científica internacional Papers in Palaeontology.

El primer autor del trabajo, Ariel Cardillo, becario doctoral del CONICET en el Centro Regional de Investigaciones Científicas y Transferencia Tecnológica de La Rioja (CRILAR) dio detalles del hallazgo.

“El Triásico es un momento clave en la historia de la vida en la Tierra: comenzó luego de la Gran Mortandad, como se conoce a la extinción masiva más grande de la que se tenga registro –la del Pérmico superior, hace 252 millones de años– y es el primer período de la denominada ‘Edad de los reptiles’, es decir la Era Mesozoica", explicó

“Los Paracrocodylomorpha (grupo al que pertenece Shakajlura riojanensis) son importantes por varios motivos. Por un lado, nos cuentan sobre el origen de los cocodrilos, los únicos representantes del linaje que llegaron hasta la actualidad. Por otra parte, nos dan información sobre cómo eran esas faunas triásicas posteriores a la extinción pérmica”, detalló Cardillo.

En ese sentido, los científicos destacan que el hallazgo tiene relevancia internacional. Sus piezas no sólo son fundamentales para entender el origen evolutivo de los cocodrilos actuales, sino que también se trata de animales cuyos registros fósiles son escasos.

“Son considerados las ‘figuritas difíciles’, porque se encontraron muy pocos ejemplares si comparamos con otros grupos de animales de la misma época, entonces cada vez que se descubre uno nuevo tiene un altísimo valor científico”, remarcó el experto formado en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo de la Universidad Nacional de La Plata.

El estudio fue desarrollado por investigadores del CONICET, el CRILAR, el Museo Argentino de Ciencias Naturales y otras instituciones científicas del país. El descubrimiento reafirma a Talampaya como uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta y ubica a la provincia de La Rioja como una referencia internacional para este tipo de estudios.

TN