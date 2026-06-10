Crisis en La Pampa: "La prioridad hoy es sostener el empleo y pagar salarios"

La actividad hotelera y gastronómica de La Pampa atraviesa uno de los momentos más complejos de los últimos años. Así lo describió a Mensajero Victoria Altube, presidenta de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la provincia, quien advirtió sobre una fuerte caída de la demanda, la preocupación por la próxima temporada invernal y la necesidad de implementar medidas que permitan sostener la actividad.

Según explicó, actualmente la ocupación hotelera se ubica en torno al 15 %, un nivel inusualmente bajo incluso para los meses de mayo y junio, tradicionalmente considerados de temporada baja. Sin embargo, lo que más inquieta al sector es la escasa cantidad de consultas y reservas para julio y agosto.

“La Pampa depende en gran medida del turismo de paso hacia la Patagonia”, señaló Altube al explicar que gran parte del movimiento turístico provincial está vinculado a los viajeros que se dirigen a destinos como Bariloche, San Martín de los Andes, Villa La Angostura o Caviahue-Pehuenia.

Entre los factores que explican la situación, la dirigente mencionó la caída del poder adquisitivo de los viajeros, la menor llegada de turistas brasileños y uruguayos por vía terrestre y el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan el territorio pampeano. Según indicó, el estado de la infraestructura vial afecta directamente a una provincia que funciona como corredor natural entre el centro del país y la región patagónica.

La gastronomía también siente el impacto de la retracción del consumo, aunque con una realidad diferente a la hotelería. De acuerdo con Altube, el mercado local permitió sostener parte de la actividad, aunque con cambios en los hábitos de gasto. En ese contexto, crecieron los menús ejecutivos y las propuestas más económicas, mientras que los consumidores priorizan opciones de menor desembolso.

Otro de los puntos que genera preocupación es la sostenibilidad de las empresas. La dirigente afirmó que la principal prioridad de los empresarios es mantener los puestos de trabajo y cumplir con el pago de salarios. “Todos estamos tratando de sobrevivir juntos como equipo de trabajo en esta etapa de bajísima recaudación”, sostuvo.

En ese sentido, el sector reclama medidas concretas para aliviar la situación. Entre ellas, Altube destacó la necesidad de avanzar con un alivio fiscal que permita afrontar un período especialmente sensible para las empresas, marcado además por el pago del medio aguinaldo. “Los impuestos provinciales y nacionales hoy nos asfixian”, aseguró.

La preocupación se profundizó tras el cierre del restaurante y el spa del hotel Mercure Santa Rosa. Para la dirigente, el caso no representa una situación aislada sino que refleja una problemática que atraviesa a establecimientos de distintos tamaños. “Esto afecta tanto a las pequeñas pymes como a los hoteles más grandes”, remarcó.

Frente a este escenario, la entidad comenzó una ronda de gestiones con distintos actores institucionales. Según confirmó Altube, ya mantuvieron reuniones con diputados y senadores provinciales, tienen previsto un encuentro con las autoridades del Ente Patagonia y solicitarán una audiencia con el gobernador de La Pampa.

El objetivo, explicó, es avanzar en herramientas que permitan acompañar a los destinos que atraviesan mayores dificultades y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector público y privado. Para la dirigente, la articulación regional será clave para enfrentar una temporada que se presenta desafiante para toda la cadena turística.

Con información de Mensajero Turístico