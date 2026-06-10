Revelan más invitados especiales para las ceremonias de la Copa Mundial en México

El mundo se reúne en la Ciudad de México para el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, una dinámica lista de artistas e invitados especiales tomará el protagonismo en el apertura y antes del partido Ceremonias en el Estadio Ciudad de México. Los aficionados presentes tendrán un papel activo en el espectáculo y se recomienda llegar temprano, ya que la ceremonia de apertura comenzará a las 11:30 hora local. Las puertas se abrirán cuatro horas antes del inicio del partido y se ofrecerá una amplia gama de experiencias, incluyendo activaciones exclusivas, premios y entretenimiento previo al encuentro.

En representación del país anfitrión, Alejandro Fernández interpretará el himno nacional mexicano, mientras que Tyla interpretará el himno nacional de Sudáfrica, creando un poderoso momento de orgullo antes del inicio oficial del torneo. La embajadora de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Salma Hayek Pinault, se unirá a la ceremonia previa al partido para dar la bienvenida a los aficionados a la Ciudad de México y celebrar el espíritu unificador del fútbol a nivel mundial. Tras sus recientes colaboraciones, Ryan Castro se unirá a J Balvin en el escenario durante la ceremonia de apertura para ofrecer una actuación memorable.

Las ceremonias de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en la Ciudad de México contarán con una celebración del fútbol, ​​la música y la cultura que marcará el inicio de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia.

La ceremonia de apertura, que tendrá lugar 90 minutos antes del inicio del partido en el Estadio de la Ciudad de México, contará con algunas de las voces más destacadas de la música mundial, dando vida al Álbum Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con actuaciones de Belinda, Burna Boy, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Shakira.