Con Messi en el banco, Scaloni confirmó el equipo para el amistoso contra Islandia

La Selección Argentina afrontará ante Islandia, en el Jordan-Hare Stadium de Alabama, el último amistoso en la previa del Mundial 2026. Lionel Scaloni definió una formación con cuatro modificaciones con respecto al triunfo ante Honduras del sábado que servirán como banco de pruebas para el Mundial, en el que la Albiceleste debutará en exactamente una semana ante Argelia.

La principal novedad en la Selección Argentina tiene que ver con que Lionel Messi sumará minutos contra Islandia luego de superar la lesión muscular que sufrió en Inter Miami. No obstante, el capitán partirá como suplente y sumará minutos en la segunda etapa.

Su posición la ocupará Nico Paz, quien volvió a entrenarse a la par el domingo tras la victoria por 2 a 0 frente a Honduras. El futbolista del Como arrastraba un golpe en su rodilla derecha sufrido ante Hellas Verona durante el anteúltimo partido de la Serie A.

La defensa sufrirá una sola modificación. Por derecha repetirá Agustín Giay, quien parece haberle ganado la pulseada a Nicolás Capaldo. Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez volverán a ser titulares, mientras que el lateral izquierdo será Facundo Medina, pese a que se especuló con la presencia de Nicolás González. Cristian Romero y Gonzalo Montiel podrían ver minutos en la segunda etapa.

De cara al debut en el Mundial, Scaloni preservará a todo el mediocampo titular y repetirá cuatro de los cinco nombres que jugaron ante Honduras: Exequiel Palacios, Giovani Lo Celso, Valentín Barco y Giuliano Simeone serán titulares esta noche. Además del ingreso de Nico Paz, José Manuel López reemplazará a Lautaro Martínez.

Emiliano Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no estarán a disposición del cuerpo técnico. El plan es no arriesgarlos para que lleguen en óptimas condiciones frente a Argelia, partido para el cual el Dibu y Álvarez están proyectados como titulares.

La formación de la Selección Argentina vs. Islandia

Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Valentín Barco, Nicolás Paz; Giuliano Simeone y José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.