Copa Mundial 2026: Aficionados y jugadores serán protagonistas de las ceremonias prepartidos

La FIFA ha desvelado el nuevo concepto de las ceremonias previas a los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que conectará a jugadores y aficionados al tiempo que sigue aumentando la expectación.

Durante la competición, se aplicará un nuevo enfoque inmersivo que transformará el estadio en un escenario compartido donde los aficionados y las selecciones vivirán un momento muy especial con el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ como telón de fondo. Todos los seguidores, independientemente de qué butaca ocupen, disfrutarán de una perspectiva única y emocionante. Para ello, se emplearán banderas de grandes dimensiones de los países contendientes y elementos situados estratégicamente sobre el terreno de juego para involucrar al público de una forma auténtica y significativa.

Los jugadores, acompañados por integrantes del programa juvenil, entrarán al campo a través de un arco situado cerca del túnel de vestuarios. Además, se colocará un mosaico sobre el círculo central, se repartirán banderas de los países y se dispondrán elementos visuales de la FIFA repartidos por todo el campo.

Los futbolistas convocados para el partido acapararán todas las miradas. Durante los himnos nacionales, todos los jugadores de ambos equipos —no solo los once titulares— formarán un círculo alrededor de la pancarta situada en el centro del campo, a fin de que todos participen en ese momento de orgullo y emoción al representar a su país en el mayor escenario del fútbol.

"Al tiempo que la Copa Mundial de la FIFA crece, seguimos innovando en la forma de vivir el fútbol" —afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino—. La unión de los futbolistas y árbitros en el círculo central durante los himnos generará un momento de fraternidad, orgullo y emoción para las selecciones y los asistentes al partido. Los jugadores y los aficionados son los protagonistas del Mundial, y esta nueva ceremonia lo refleja claramente".

Tras los himnos, se procederá con las prácticas habituales previas a los partidos, como los saludos y las fotos de los futbolistas titulares. A continuación, se llevará a cabo el sorteo con los capitanes.

En las siguientes rondas de la competición se añadirán otros elementos, como humo de colores o pirotecnia. Además, gracias a la participación de socios comerciales de la FIFA como adidas, Coca-Cola, Kia, Mengniu, Quaker y Qatar Airways, se incluirán elementos tradicionales y novedosos tanto en el programa juvenil como en el túnel de vestuarios.